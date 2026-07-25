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Attualità

Regione Abruzzo, Festival Sociale: il programma di domani, domenica 26 luglio

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La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:La giornata conclusiva del Festival del sociale si apre alle ore 10 con il contributo del comune di Chieti che racconta l’esperienza di coesione sociale e inclusione di Radio Teate on air, il progetto voluto e portato avanti dai volontari dell’associazione Eraga omnes in collaborazione con il Centro servizi volontaria e l’Università Chieti Pescara – Alle ore 10.30 la sala plenaria ospita il convegno “La partita della parità: lo sport come strumento di coesione e inclusione”; alle ore 12 l’auditorium ospita l’intervento del Comune di Avezzano che illustra i progetti “Caffè Alzheimer” e Avezzano città coesa-città sicura”. Alle ore 13, sempre all’auditorium, è la volta della Asl di Teramo con “La sanità di prossimità nelle aree interne: sinergie multifondo a garanzia dell’equità di accesso – aggiunge testualmente l’articolo online. L’esperienza dei degli ambulatori mobili”.Il pomeriggio di domenica si apre alle ore 15 con il panel “L’Aquila social hub – officina per l’inclusione” presso la sala plenaria – viene evidenziato sul sito web. Sempre alle ore 15, all’auditorium, l’associazione Resilia Ets presenta “Linfedema: il ruolo delle associazioni di pazienti, advocacy e obiettivi”; alle ore 16 la sala plenaria ospita l’incontro “L’integrazione sociosanitaria nel dm 77/2022 e il progetto sperimentale del distretto area l’Aquila; alle ore 16, all’auditorium, l’Aifa Aps presenta “Il mondo della Adhd in Abruzzo”.Alle ore 17 riflettori puntati sul cargiver con la sala plenaria che ospita “Cargiver al centro: diritti sostegno e futuro”; sempre alle ore 17, all’auditorium, spazio all’Anffas Pescara; alle ore 18, ancora all’auditorium, intervento della New laser coop sociale onlus con la presentazione del progetto Il Borgo del sole: dalla residenzialità all’occupazione, un modello innovativo in Abruzzo”. Alle ore 18 parte anche l’area spettacolo con la rappresentazione dell’associazione Il coraggio della donne che presenta “Dal silenzio alla libertà.  Una voce una storia un messaggio di speranza”. Alle ore 20 chiusura con il concerto dei The music zone band.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

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