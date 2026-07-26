Regione Abruzzo, Festival Sociale: si lavora all’edizione del prossimo anno

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Si lavora all’edizione del prossimo anno – aggiunge testualmente l’articolo online. “Insieme – Festival del Sociale” avrà un suo seguito quale appuntamento annuale, come riferimento temporale di centinaia di associazioni che avranno modo di confrontarsi e ritrovarsi su temi comuni – aggiunge la nota pubblicata. Queste le intenzioni dell’assessore Roberto Santangelo che questo festival lo ha voluto e lo ha pensato come luogo di confronto in grado di far emergere le eccellenze di un intero territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La giornata conclusiva del Festival – dice l’assessore – ci consegna una manifestazione che ha avuto la forza e il coraggio di raccontare un altro Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Che poi è quello che ci siamo prefissati di raccontare quando abbiamo intrapreso questa strada: la soddisfazione che centinaia di associazioni ci hanno manifestato in questi giorni, conferma che è quella giusta purché si mantenga intatto l’approccio aperto al confronto e alla condivisione”. Ma la forza e il coraggio della prima edizione del Festival è che esso ha interessato tutti i settori del sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Manifestazioni di questa portata – spiega l’assessore – vengono organizzate su specifici settori proprio perché il sociale ha un terreno ampio di movimento – recita il testo pubblicato online. Noi abbiamo scelto invece di chiamare a raccolta l’interno mondo regionale – Sfida impegnativa, ma i risultati sono arrivati”.A conferma della multidisciplinarità del festival “Insieme”, anche la terza giornata ha trattato temi diversi: dallo sport come elemento di inclusione alle esperienze sul territorio di assistenza ai più fragili del Comune di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Si è parlato anche del progetto Social Academy nel quale la Regione Abruzzo svolge una funzione guida e, a seguire, della riforma dell’integrazione dei servizi sociosanitari – aggiunge la nota pubblicata. Successo ha poi riscosso la sezione dedicata al Cargiver con le testimonianze dei cargiver che ogni giorno garantiscono l’assistenza e la coesione famigliare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Del Festival ha parlato anche la direttrice del Dipartimento Sociale che ha organizzato con l’assessorato l’evento – riporta testualmente l’articolo online. “Questa è un Festival che parte da lontano – ha spiega Emanuela Grimaldi – che trova le sue radici in un accordo inter istituzionale tre Regione Abruzzo, Dipartimento della Funzione pubblico, Uncem e Upi che prevede di ridurre le distanze tra le istituzioni e i cittadini beneficiari, creando quelle condizioni di prossimità che rendono più accessibile la pubblica amministrazione e i servizi della stessa”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it