Regione Abruzzo, Fi.RA: Marsilio, Società più solida dopo fusione con Abruzzo Sviluppo

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Il Presidente: prossimo passo la trasformazione in organismo intermedioPescara, 24 giu. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questo pomeriggio, a Pescara, ha presieduto l’assemblea dei soci di Fi.RA, Finanziaria regionale abruzzese, che ha approvato il Bilancio d’esercizio 2023 della Società in house della Regione Abruzzo, con un utile netto di oltre 50 mila euro – recita il testo pubblicato online. “Il bilancio Fi.RA si è chiuso con un attivo di 52mila euro – ha commentato Marsilio – e questo non accadeva in passato – recita il testo pubblicato online. Lo scorso anno, il combinato disposto di Fi.RA e Abruzzo Sviluppo, prima della fusione, infatti, aveva registrato oltre mezzo milione di euro di perdite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo significa che la nostra Finanziaria, grazie anche al processo di fusione che abbiamo portato avanti, oggi funziona bene, riceve commesse, produce attività e quindi genera anche delle entrate che consentono a questa azienda di andare avanti – Il prossimo passo – ha proseguito – sarà quello di completare il percorso per trasformarsi in organismo intermedio secondo la normativa europea per gestire al meglio rendicontazione, distribuzione ed erogazione dei fondi europei – Attività che, tra l’altro, Fi.RA, almeno in parte, già svolge – Comunque, la buona salute di FiRA, certificata anche dalle relazioni del collegio sindacale e dei revisori dei conti – ha aggiunto – testimonia il buon lavoro svolto – Anni fa, – ha sottolineato il Presidente – avevamo trovato due aziende finanziarie che rischiavano il collasso e che soffrivano di una crisi di identità con sovrapposizione di funzioni e, tavolta, anche totalmente incapaci di svolgerne alcuna – si apprende dal portale web ufficiale. La fusione tra Fi.RA e Abruzzo Sviluppo – ha concluso – ha prodotto un’azienda più forte, più sana, in grado di generare utili e di svolgere la sua funzione al servizio delle imprese e dell’economia abruzzese”. All’assemblea dei soci di Fi.RA ha partecipato anche l’assesore alle Attività Produtive, Tiziana Magnacca – /240624

