Regione Abruzzo, Fiera Internazionale dei Tartufi d’Abruzzo: Imprudente presenta l’edizione 2025 tra nuove proposte, masterclass e importanti novità per il settore

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:E’ stata presentata ufficialmente questa mattina, a L’Aquila, la quarta edizione della Fiera internazionale dei Tartufi d’Abruzzo – “Dal respiro alla terra”, in programma in piazza Duomo dal 28 al 30 novembre, dal Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – si apprende dalla nota stampa. Un vero e proprio villaggio del gusto che animerà piazza Duomo con attività variegate e coinvolgenti.All’incontro hanno preso parte i rappresentanti dell’Arap, soggetto attuatore dell’iniziativa, insieme ai partner coinvolti nella realizzazione della manifestazione – si apprende dalla nota stampa. Presenti anche Marco Leonardi, docente dell’Università dell’Aquila, il rappresentante del CATRA per l’Associazione Marsica Tartufi, Vittorio Letta e il vicesindaco dell’Aquila, Raffaele Daniele – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per l’Arap Romeo Ciammaichella, Capo del Dipartimento Innovazione e Digitalizzazione e responsabile del progetto; Carlo Matone, presidente del GAL Gran Sasso Laga e Giovanni Cappelli, amministratore unico dell’ATC ‘Grotte di Stiffe’.Il Sottosegretario Luigi D’Eramo ha inviato un messaggio di saluto, sottolineando il ruolo strategico del Ministero nel sostenere la valorizzazione delle filiere territoriali e la promozione del tartufo abruzzese sui mercati nazionali e internazionali.“Questa Fiera rappresenta un momento fondamentale per raccontare la qualità e la forza del nostro patrimonio agroalimentare”, ha dichiarato il Vicepresidente Emanuele Imprudente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il tartufo è uno dei simboli più identitari dell’Abruzzo, e attraverso questa manifestazione vogliamo dare ancora più visibilità ai nostri produttori, alle nostre tradizioni e a un comparto che continua a crescere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Aquila, con la sua piazza principale, sarà ancora una volta il palcoscenico ideale per accogliere visitatori, operatori e appassionati.”A testimonianza del crescente processo di internazionalizzazione della Fiera, parteciperanno anche rappresentanti dell’Ambasciata del Giappone, della Romania e del Belgio – riporta testualmente l’articolo online. Nella suggestiva cornice della rinnovata Piazza Duomo, cuore pulsante del capoluogo, infatti la Fiera Internazionale dei Tartufi d’Abruzzo torna a prendere vita anche quest’anno – riporta testualmente l’articolo online. Un appuntamento che intreccia tradizione, economia e cultura, dando identità e risalto a un prodotto simbolo dell’Abruzzo e a un territorio ricco di eccellenze e potenziale – L’edizione 2025 si presenta come un evento unico e articolato, pensato per un pubblico ampio e trasversale: tre giorni ricchi di attività, degustazioni, incontri, spettacoli e momenti di approfondimento – aggiunge testualmente l’articolo online. La manifestazione proporrà:Gusto e gastronomia • Aziende con prelibatezze a base di tartufo e prodotti del territorio – • Ristoranti convenzionati con menu speciali al tartufo – riporta testualmente l’articolo online. • Masterclass con chef stellati e internazionali. • Laboratori sensoriali. • Convegni scientifici ed economici sul mondo del tartufo – riporta testualmente l’articolo online. • Convegni sull’internazionalizzazione, dedicati all’apertura dei mercati esteri. • Tavole rotonde con istituzioni, esperti e operatori di settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. • Sessioni per incontri professionali e opportunità commerciali.Intrattenimento e spettacolo • Showcooking, degustazioni guidate, incontri divulgativi. • Musica tradizionale, live music e intrattenimento per tutte le età.Nel corso della conferenza è stata presentata anche la nuova applicazione “Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. eat”, disponibile per iOS e Android, pensata per accompagnare il pubblico durante l’intera Fiera – si legge sul sito web ufficiale. L’app offrirà informazioni su eventi, espositori, attività e una sezione dedicata ai ristoranti che proporranno menu speciali al tartufo – aggiunge testualmente l’articolo online.

