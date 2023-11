Regione Abruzzo, Fiera Tartufi d’Abruzzo: Imprudente, domani conferenza Stampa all’Aquila

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

L’Aquila, 23 nov. – E’ stata convocata per domani venerdì 24 novembre alle ore 11 all’Aquila presso la sala stampa di palazzo Silone, sede della Giunta regionale, una conferenza stampa per presentare la seconda edizione della Fiera internazionale dei tartufi d’Abruzzo che si terrà nel capoluogo regionale dal primo al tre dicembre prossimi – L’evento è promosso dalla Regione Abruzzo – Assessorato all’Agricoltura ed organizzato dal braccio operativo dell’Azienda regionale per le attività produttive (Arap). Interverranno, tra gli altri, il vice presidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, il vicesindaco del Comune dell’Aquila Raffaele Daniele, il presidente di Arap, Giuseppe Savini, il direttore generale di Arap, Antonio Morgante, il presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, Gennaro Strever, la presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone, il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio, il rappresentante dei Gal partner del progetto “Terre d’Abruzzo” Paolo Federico e il presidente della Federazione nazionale associazioni tartufai italiani (Fnati), Fabio Cerretano – aggiunge testualmente l’articolo online. US 231123

