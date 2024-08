Regione Abruzzo, Filiera della neve: Marsilio, 13 mln per le imprese il Governo ha ascoltato le nostre richieste

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:– L’Aquila, 07 ago – “Il fondo da 13 milioni di euro per sostenere il settore delle imprese legato al turismo invernale, pesantemente penalizzato dall’assenza di neve durante la stagione 2023/24, rappresenta una concreta risposta alle richieste che avevamo avanzato al Governo, anche in sede di Conferenza delle Regioni – La Regione Abruzzo, anche tramite l’ex assessore al turismo (oggi Sottosegretario) Daniele D’Amario, anche nella qualità di presidente della Commissione Turismo in Conferenza delle Regioni, aveva da subito fatto proprie le difficoltà che avevano messo in evidenza gli operatori del settore a causa delle scarse nevicate che si sono registrate sulle montagne nello scorso inverno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il lavoro portato avanti dalla struttura regionale, che ha rappresentato un quadro complessivo delle problematiche che si sono registrate, e quello degli uffici del ministero, hanno permesso oggi al Consiglio dei Ministri di stanziare 13 milioni a favore dell’Appennino – Un aiuto importante ed essenziale per evitare la perdita di imprenditori capaci di sostenere l’economia nei paesi della montagna abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio il Governo e in particolare il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che ha confermato il proprio impegno a non lasciare sole le imprese che hanno subito importanti cali di fatturato, a causa della mancata apertura delle piste – Si tratta di un ulteriore aiuto concreto alle imprese della ‘filiera della neve’ per compensare le perdite di incassi della stagione scorsa – viene evidenziato sul sito web. Risorse che verranno assegnate a tutte quelle imprese che si sostengono con il turismo invernale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il nostro impegno a sostenere l’economia regionale anche nei momenti di maggiore difficoltà lo continueremo a portare avanti per garantire i posti di lavoro e individuare percorsi di crescita”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – US 240807

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it