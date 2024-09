Regione Abruzzo, Film Commission: Marsilio e Santangelo, con la fondazione salto di qualità per il cinema made in Abruzzo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:L’Aquila, 25 set. – Questa mattina, con la firma dell’atto notarile, è nata ufficialmente la Fondazione Abruzzo Film Commission. “Finalmente si parte”, ha commentato il presidente della Regione Marco Marsilio nel punto stampa tenuto appena dopo nella sala stampa “Isolina Scarsella” di Palazzo Silone a L’Aquila insieme all’assessore ai Beni e alle Attività culturali Roberto Santangelo e ai membri del Cda Piercesare Stagni, presidente, Peppe Millanta e Fabrizia Aquilio – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’Abruzzo attendeva questo strumento da più di vent’anni – ha ricordato Marsilio – e a causa di questo ritardo la nostra regione è stata in una condizione di svantaggio competitivo rispetto ad altri territori – Ciononostante molte sono le produzioni che in passato hanno scelto e continuano a scegliere l’Abruzzo per l’eccezionale bellezza dei suoi set naturali, il nostro compito sarà quello di facilitare quanto più possibile i percorsi amministrativi e burocratici che le produzioni devono affrontare affinché investire in Abruzzo rappresenti un incentivo per le produzioni – Abbiamo tante competenze specialistiche e maestranze qualificate che possono farsi valere in questo settore, sta a noi contribuire a formarle e valorizzarle – si apprende dalla nota stampa. Proprio perché abbiamo potenzialità enormi, avevamo bisogno di una Film Commission in grado di creare valore aggiunto e tessere preziose reti di relazioni – aggiunge la nota pubblicata. Sono certo che, nelle sapienti mani dei nostri consiglieri di amministrazione, potremo promuovere il nostro territorio in modo più incisivo – La sede finale e ufficiale della fondazione – ha ribadito Marsilio – sarà Palazzo Dragonetti, di cui attendiamo la riconsegna da parte dell’impresa che si sta occupando dei lavori – aggiunge la nota pubblicata. Nel frattempo la fondazione sarà ospitata nei locali ad essa riservati nel dipartimento della cultura a San Berardino”I membri del Cda, presentati alla stampa, sono Piercesare Stagni, Peppe Millanta e Fabrizia Aquilio – riporta testualmente l’articolo online. Piercesare Stagni, neo presidente, è storico e critico del cinema, aquilano, classe 1970, è considerato tra i più preparati esperti del settore ed è docente di materie filmiche presso le più importanti scuole di riferimento: ha insegnato per molti anni all’Accademia dell’Immagine e dal 2010 al Centro Sperimentale di cinematografia Sede Abruzzo e alla Scuola di Cinema Ifa – si apprende dal portale web ufficiale. Ha tenuto conferenze, lezioni e presentazioni alla Casa del Cinema e alla Biblioteca Nazionale di Roma, a Cinecittà, alla Leopolda di Firenze e nei principali atenei e festival nazionali tra cui la Biennale del cinema di Venezia, il Festival del cinema di Torino, La festa del cinema di Roma, Il cinema ritrovato di Bologna e il Bari Film Festival. Con il Maestro Luciano Tovoli, autore della fotografia di fama internazionale, è stato protagonista di importanti masterclass in numerose città europee tra cui Helsinki, Lisbona, Amsterdam, La Coruna – si legge sul sito web ufficiale. Autore e conduttore di programmi televisivi tra cui “Il cinema racconta”, trasmissione di successo con oltre centotrenta puntate all’attivo, ha realizzato da regista documentari e reportage e ha pubblicato numerosi volumi sulla settima arte, alcuni dei quali tradotti e distribuiti all’estero e adottati in scuole di cinema come testi di riferimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel marzo 2022 il prestigioso canale televisivo internazionale Arte lo ha voluto come protagonista di una puntata della trasmissione Invitation au voyage come esperto di riferimento del cinema abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Recentemente è apparso con Dario Argento, Vittorio Storaro, Felice Laudadio, Claudio Simonetti, Neri Parenti e altri importanti protagonisti del cinema italiano nel documentario “Luciano Tovoli – aggiunge la nota pubblicata. L’anima della cinematografia”, proiettato in prima mondiale nel marzo di quest’anno presso la Sala Fellini a Cinecittà. È stato direttore artistico delle due edizioni del Festival di rilievo nazionale Notte Noir.Peppe Millanta, (al secolo Giuseppe Di Cesare), pescarese, classe 1985, scrittore, sceneggiatore, autore e conduttore di format televisivi – Diplomato in drammaturgia e sceneggiatura all’Accademia nazionale “Silvio D’Amico”. Ha esordito nel 2018 con il romanzo “Vinpeel degli Orizzonti”, con cui si è aggiudicato numerosi riconoscimenti tra cui il premio John Fante Opera Prima, è stato candidato al Premio Strega ragazze e ragazzi e selezionato per il Campiello Opera Prima – viene evidenziato sul sito web. Come sceneggiatore ha firmato per Rai 1 la prima stagione della serie “Blackout – Vite sospese” candidata ai Nastri d’Argento 2023. Nel 2017 ha fondato a Pescara la scuola di scrittura creativa e arte narrativa “Macondo”. Cura la direzione artistica del festival SquiLibri di Francavilla al Mare che ospita ogni anno il Premio Strega e personaggi internazionali della letteratura – viene evidenziato sul sito web. Dirige la collana “Comete” per Ianieri edizioni – precisa la nota online. Ha terminato la scrittura della terza stagione della serie Canonico (Tv2000) che andrà in onda nel 2025 e della serie “Il concorso”.Fabrizia Aquilio, aquilana, avvocato, già rappresentante del ministro per gli Affari Esteri per la promozione del patrimonio culturale della Città dell’Aquila, dal 2010 al 2013, e consulente del ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, nel 2011, è titolare di cattedra per l’insegnamento di Diritto ed Economia – viene evidenziato sul sito web. È stata assessore al Turismo e alla promozione dell’immagine della città dell’Aquila, rapporti internazionali e avvocatura, e docente dell’Università degli studi dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Nel 2015 è stata componente della rappresentanza italiana all’Eurasian Women’s Forum in San Pietroburgo – recita il testo pubblicato online. È consigliere di amministrazione del Gal Gran Sasso Velino dal 2022.ALFA 240925

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it