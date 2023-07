Regione Abruzzo, Film commission: verso la nascita della Fondazione

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Mercoledì19 luglio il Presidente Marsilio illustra le progettualità. – L’Aquila 15 lug- Si terrà mercoledì 19 luglio, alle ore 10, nella Sala Ipogea del Consiglio Regionale a L’Aquila, l’evento di presentazione della Fondazione “Abruzzo Film Commission” promosso dalla Presidenza della Regione –

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Ersilia Lancia, Assessore al Turismo del Comune, Roberto Santangelo, Vice Presidente del Consiglio Regionale, Daniele D’Amario, Assessore al Turismo, Cultura e Attività Produttive della Regione – L’introduzione ai lavori sarà del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online.

Due i Tavoli di confronto che vedranno protagonisti i rappresentanti dell’industria cinematografica con l’obiettivo di creare sinergie tra gli attori del sistema audiovisivo per potenziare e rendere riconoscibile il Brand della Regione Abruzzo a livello internazionale –

Discuteranno su “Sistema Cinema: le Industrie e le Associazioni di categoria per l’audiovisivo” Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato alla Cultura (in collegamento video), Francesco Rutelli, Presidente ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e dell’Audiovisivo (in collegamento video), Marta Donzelli, Presidente CSC – Centro Sperimentale Cinematografia, Marina Marzotto, Presidente AGICI – Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti, Antonio Parente, Direttore Generale Apulia Film Commission, Alessandro Passadore, Produttore, Membro APE-Italy – Associazione dei Produttori Esecutivi e APA – Associazione produttori Audiovisivi, Cristina Priarone, Presidente Italian Film Commissions, Francesco Ranieri Martinotti, Presidente ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici, Francesco Virga, Presidente DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani (in collegamento video). Modera il dibattito il giornalista del TG1 Roberto Chinzari.

Si confronteranno invece su “Abruzzo Terra di Cinema: le Produzioni, il Territorio, il Talento” Nicola Claudio, Presidente di Rai Cinema, Aurelio De Laurentiis, Presidente di Filmauro (in collegamento video), Cristiano Bortone, Partner Bridging the Dragon, Sonia Fiucci, Location manager, Luca Barbareschi, produttore e gli attori Niccolò Galasso (O’ Pirucchio di “Mare Fuori”), Giacomo Ferrara ( “Spadino” nella serie “Suburra”) e Gabriele Cirilli. A moderare la Tavola Rotonda il giornalista del TG1 Roberto Chinzari e l’attrice Manuela Morabito – aggiunge testualmente l’articolo online. Le conclusioni dei lavori sono affidate a Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. US 230715

