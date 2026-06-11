Regione Abruzzo, FiRA, approvato il bilancio 2025 e confermata la governance

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Assemblea dei Soci di FiRA SpA (Finanziaria Regionale Abruzzese) ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, confermando la solidità della società in house e il suo ruolo strategico per il tessuto economico abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Il documento contabile chiude in positivo per il terzo anno consecutivo, registrando una crescita nel supporto a micro, piccole e medie imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Assemblea ha confermato la governance uscente, in primis il presidente del CdA, Giacomo D’Ignazio, in un’ottica di continuità amministrativa – si legge sul sito web ufficiale. Nuovo membro dell’organo amministrativo è Tiziana Del Beato che subentra a Nicoletta Salvatore – si apprende dalla nota stampa. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha confermato, dal canto suo, che “siamo ormai arrivati agli ultimi passi del percorso che, già nel secondo semestre, porterà FiRA a svolgere pienamente la funzione di organismo intermedio – riporta testualmente l’articolo online. Questo nuovo ruolo ne rafforzerà la centralità, rendendo più rapido ed efficiente l’utilizzo dei fondi europei a sostegno delle imprese abruzzesi – La Finanziaria regionale continua a crescere – ha aggiunto – ed il bilancio in positivo anche quest’anno contribuisce a ricostituire il capitale sociale eroso in passato, a dimostrazione che il complesso processo di fusione con Abruzzo Sviluppo sta dando i suoi frutti – Parallelamente, si sta completando l’affidamento delle piscine “Le Naiadi”, una struttura perfettamente funzionante per la quale a breve inizieranno i lavori di efficientamento energetico, in vista della costituzione di una società di scopo dedicata alla sua gestione”.In un momento in cui i dati sull’export testimoniano la straordinaria vitalità dell’economia abruzzese – con una crescita che supera il 25% a fronte dell’1,3% della media nazionale –, il Presidente ha detto che “poter contare su una finanziaria regionale autorevole, solida e con una reputazione in crescita è lo strumento fondamentale per accompagnare lo sviluppo del territorio e l’internazionalizzazione delle nostre imprese – “Secondo l’assessore Magnacca, “assieme al plauso per l’ottimo lavoro svolto in termini di risanamento e consolidamento, voglio esprimere tutto il mio apprezzamento per l’intera struttura della FiRA, per le professionalità presenti e per la cura e l’attenzione al risultato che tutti i dipendenti mettono nella gestione di ogni attività e nei rapporti con gli Uffici regionali – precisa il comunicato. Questi risultati – ha concluso – sono il frutto anche di una visione strategica condivisa, che mette al centro la crescita, non solo economica, dell’Abruzzo”.Nel corso del 2026, oltre al completamento dell’iter per l’Organismo Intermedio, FiRA punterà sul potenziamento delle piattaforme digitali per snellire le pratiche, su nuovi cicli di formazione territoriale e sul lancio di misure agevolative per stimolare occupazione e innovazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it