Regione Abruzzo, Flaiano: premiato il docufilm finanziato dal Cram Abruzzo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 28 giu. – Salirà sul palco del Flaiano sabato 2 luglio Maximiliano Manzo, detto Maxi, classe 1987 e componente del Cram – Consiglio regionale abruzzesi nel mondo – vincitore del Premio Flaiano per la prima edizione under 35 della sezione di italianistica intitolata a Luca D’Attanasio –

- Pubblicità -

Il Premio internazionale Flaiano di italianistica “Luca Attanasio” è stato promosso nell’ambito dei Premi internazionali Flaiano con lo scopo di promuovere la cultura italiana nel mondo attraverso le giovani generazioni che utilizzano le nuove tecnologie – si apprende dalla nota stampa. Sarà consegnato per la categoria “under 35” a un unico autore, le cui opere hanno per oggetto argomenti di cultura italiana, pubblicate all’estero in lingua italiana o straniera e attraverso le nuove tecnologie (cortometraggi, spot, testi). La giuria ha indicato in Maxi Manzo, ideatore, sceneggiatore e interprete del docufilm “El Vestido de Dora”, l’autore più rappresentativo tra i giovani che utilizzano nuovi strumenti di comunicazione per la promozione della cultura italiana – In questo caso, la cultura di riferimento è quella del centro-sud d’Italia, prevalentemente quella regionale abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale.

L’opera di Manzo ha ricevuto il contributo economico da parte del Cram Abruzzo a seguito di una selezione pubblica che ha messo a disposizione risorse economiche per progetti culturali promossi all’estero dalle comunità abruzzesi – precisa la nota online. I finanziamenti sono stati messi in campo della Regione Abruzzo e gestiti dall’ufficio Emigrazione – si apprende dalla nota stampa. US 220628

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it