giovedì, Novembre 20, 2025
Attualità

Regione Abruzzo, Fondi ai Comuni attraversati dal progetto di raddoppio ferroviario della Pescara-Roma

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Si è svolta oggi in Regione, a Pescara, convocata dell’Assessore alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, una riunione sul raddoppio della linea ferroviaria Pescara–Roma – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso dell’incontro, è stato raggiunto un importante accordo: le risorse pari all’1% del costo totale dell’intervento saranno trasferite ai Comuni interessati dai lavori – aggiunge la nota pubblicata. La direzione generale della Regione formalizzerà, entro 10 giorni, a RFI le istanze dei Comuni di Manoppello, Alanno, Rosciano e Scafa, interessati dal raddoppio del Lotto 2. I fondi dovranno essere utilizzati dai Comuni per realizzare opere di urbanizzazione – si apprende dalla nota stampa.  Per i centri sopramenzionati, attraversati dai lavori del Lotto 2, si tratta di una somma di 5,5 milioni di euro – Nello specifico, il 70% dell’importo totale sarà proporzionalmente ridistribuito tenendo conto del costo dei lavori che saranno eseguiti da RFI in ogni Comune e il 30% ripartito in base al numero di abitanti residenti da delocalizzare e alla quantità di linea ferroviaria ricadente in area urbana – All’incontro hanno preso parte, oltre a D’Annuntiis e Sospiri, anche Vincenzo Rivera, direttore generale della Regione e Giancarlo Misantoni, direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, e il dirigente regionale, Paolo D’Incecco e i sindaci dei Comuni di Manoppello , Alanno, Rosciano e Scafa – viene evidenziato sul sito web. In videocollegamento da Roma, insieme ai tecnici di Rfi, ha partecipato alla riunione, Andrea Borgia, della direzione investimenti area centro di RFI e referente di progetto della Pescara-Roma – si apprende dal portale web ufficiale. L’ incontro si è reso necessario per puntualizzare criteri di ripartizione, tempi e modi di programmazione degli interventi e modalità di erogazione dei fondi – precisa la nota online. “Oggi – dichiara l’assessore D’Annuntiis – abbiamo stabilito che i Comuni potranno contare su importanti somme da destinare alla riqualificazione dei territori attraversati dall’opera, che si aggiungono a tutte le opere di compensazione già concordate”. 

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

