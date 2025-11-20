Regione Abruzzo, Fondi ai Comuni attraversati dal progetto di raddoppio ferroviario della Pescara-Roma

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Si è svolta oggi in Regione, a Pescara, convocata dell’Assessore alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, una riunione sul raddoppio della linea ferroviaria Pescara–Roma – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso dell’incontro, è stato raggiunto un importante accordo: le risorse pari all’1% del costo totale dell’intervento saranno trasferite ai Comuni interessati dai lavori – aggiunge la nota pubblicata. La direzione generale della Regione formalizzerà, entro 10 giorni, a RFI le istanze dei Comuni di Manoppello, Alanno, Rosciano e Scafa, interessati dal raddoppio del Lotto 2. I fondi dovranno essere utilizzati dai Comuni per realizzare opere di urbanizzazione – si apprende dalla nota stampa. Per i centri sopramenzionati, attraversati dai lavori del Lotto 2, si tratta di una somma di 5,5 milioni di euro – Nello specifico, il 70% dell’importo totale sarà proporzionalmente ridistribuito tenendo conto del costo dei lavori che saranno eseguiti da RFI in ogni Comune e il 30% ripartito in base al numero di abitanti residenti da delocalizzare e alla quantità di linea ferroviaria ricadente in area urbana – All’incontro hanno preso parte, oltre a D’Annuntiis e Sospiri, anche Vincenzo Rivera, direttore generale della Regione e Giancarlo Misantoni, direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, e il dirigente regionale, Paolo D’Incecco e i sindaci dei Comuni di Manoppello , Alanno, Rosciano e Scafa – viene evidenziato sul sito web. In videocollegamento da Roma, insieme ai tecnici di Rfi, ha partecipato alla riunione, Andrea Borgia, della direzione investimenti area centro di RFI e referente di progetto della Pescara-Roma – si apprende dal portale web ufficiale. L’ incontro si è reso necessario per puntualizzare criteri di ripartizione, tempi e modi di programmazione degli interventi e modalità di erogazione dei fondi – precisa la nota online. “Oggi – dichiara l’assessore D’Annuntiis – abbiamo stabilito che i Comuni potranno contare su importanti somme da destinare alla riqualificazione dei territori attraversati dall’opera, che si aggiungono a tutte le opere di compensazione già concordate”.

