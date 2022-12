Regione Abruzzo, Fondi europei: Marsilio, da Commissione Ue via libera a FSE Plus 21-27

- Advertisement -

Pescara, 1 dic. – La Commissione europea, con una nota inviata all’Autorità di gestione dei fondi europei, Carmine Cipollone, ha approvato il Programma regionale del Fondo sociale europeo Plus. Si tratta di un traguardo significativo che dà il via libera alla programmazione regionale del FSE+ 2021-2027, le cui risorse, pari a 406 mln di euro, risultano triplicate rispetto al precedente ciclo di programmazione – si apprende dalla nota stampa.

“Con l’approvazione del nuovo Programma operativo dell’Fse Plus 2021-2027 – ha detto il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio – l’Europa ci ha dato un chiaro segnale di fiducia che noi, come abbiamo fatto per la programmazione appena chiusa grazie all’accelerazione della spesa registrata negli ultimi anni, sapremo ripagare rispettando tutte le scadenze indicate dalla Commissione – si apprende dalla nota stampa. Ma è altrettanto importante sottolineare come con l’FSE Plus si aprono prospettive nuove per i cittadini abruzzesi sul fronte del lavoro, della formazione, dell’istruzione e della coesione sociale”.

Grazie all’incremento dei fondi, la Regione Abruzzo contribuirà al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dell’Unione europea nel Pilastro europeo dei diritti sociali – “Le azioni programmate nel PR FSE Plus 21-27 – come ha spiegato l’Adg, Carmine Cipollone – poggiano su politiche inclusive ed hanno come obiettivo il benessere degli individui, lo sviluppo sostenibile del territorio e il progresso sociale – Particolare attenzione, poi, è stata rivolta alle fragilità e agli squilibri territoriali presenti nella nostra regione”.

Nello specifico, il P.R FSE+ si articola in cinque assi di intervento: all’Occupazione (Asse I) sarà destinato il 24% (97mln di euro) delle risorse disponibili, che andranno a promuovere interventi per incentivare l’assunzione di disoccupati, la creazione di nuove imprese, la riqualificazione professionale – si apprende dalla nota stampa. Per l’Asse II, Istruzione e formazione, sono previsti oltre 101 mln di euro, il 25% della dotazione complessiva, che andranno a finanziare, tra l’altro, i voucher per l’alta formazione, gli Istituti tecnici superiori, i master di II livello – riporta testualmente l’articolo online. Parte rilevante, il 32% delle risorse, oltre 130mln di euro, saranno impiegati per l’Asse III, Inclusione e protezione sociale, con interventi per l’integrazione delle persone a rischio povertà e per le categorie svantaggiate – A tal proposito, saranno riproposti i bandi che hanno dimostrato di rispondere alle esigenze del territorio, come Abruzzo include, Agorà, gli interventi a favore dei Caregivers e il potenziamento dei Centri antiviolenza – si legge sul sito web ufficiale. Oltre 61 mln di euro (il 15% della somma complessiva) saranno invece utilizzati per promuovere e favorire l’occupazione giovanile (Asse IV), con incentivi specifici e azioni di microcredito – Alla assistenza tecnica del programma (Asse V) andrà il 4% delle risorse, circa 16 mln di euro – recita il testo pubblicato online. Com.Eu 221201

