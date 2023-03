Regione Abruzzo, Fondi europei: Marsilio, ok a cofinanziamento programma Fesr e Fse

- Advertisement -

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

L’Aquila, 1 mar. – “L’approvazione della Legge sulla partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento del Programma Fesr e Fse 21 – 27 rappresenta un passaggio importante per gli investimenti che verranno fatti nei prossimi anni sul territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo destinato al cofinanziamento dei programmi regionali Fesr e Fse le economie che sono emerse dopo la fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo in Fira – viene evidenziato sul sito web. In totale avremo a disposizione oltre un miliardo di euro, più del doppio della capienza del periodo precedente di programmazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Soldi che verranno utilizzati per l’innovazione digitale e lo sviluppo delle imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ho dato mandato agli uffici di procedere da subito alla validazione dei primi bandi per avviare la nuova programmazione europea – viene evidenziato sul sito web. Ringrazio la giunta che a fine febbraio ha approvato la delibera del disegno di legge e tutti i consiglieri che hanno votato a favore, compresi quelli di minoranza che hanno compreso la valenza di questo passaggio”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. US/230301

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it