Regione Abruzzo, Fondi MEF 2022: Marsilio, AreaCom prima tra Soggetti Aggregatori nella ripartizione delle risorse

Dal sito della Regione Abruzzo:

L’Aquila, 9 nov. – L’AreaCom (Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza) è risultata prima nella classifica dei Soggetti Aggregatori nella ripartizione dei fondi MEF per l’anno 2022. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la ripartizione del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2022 e AreaCom risulta al primo posto nel riparto delle predette risorse, raggiungendo così un altro importante traguardo storico per la Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Ho creduto fortemente sin dall’inizio della mia legislatura nella realizzazione di un soggetto unico per la committenza – Oggi posso dire che i risultati mi danno pienamente ragione e con orgoglio AreaCom è risultata la prima in Italia – si legge sul sito web ufficiale. Come ho avuto più volte modo di evidenziare al mio insediamento ho trovato l’ex Aric una struttura di per sé senza funzioni operative – si apprende dalla nota stampa. Con l’agenzia di committenza regionale siamo riusciti da un lato a realizzare questo centro aggregatore capace di svolgere un ruolo proficuo a beneficio non solo della Regione Abruzzo ma anche di enti terzi, dall’altro abbiamo attuato un forte risparmio economico nell’ambito della committenza – si legge sul sito web ufficiale. I primi risultati operativi con un forte segno positivo li abbiamo ottenuti durante il periodo della pandemia, adesso abbiamo raggiunto un livello operativo che ci ha permesso di raggiungere questo riconoscimento da parte del Ministero – recita il testo pubblicato online. Un risultato per cui ringrazio il direttore di AreaCom, Donato Cavallo e l’intera sua struttura”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. US 231109

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it