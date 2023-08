Regione Abruzzo, Fondi Sviluppo e Coesione: Marsilio, 500 milioni di euro in più per l’Abruzzo

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

L’Aquila, 3 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. – E’ di oltre mezzo miliardo di euro l’incremento del Fondo di Sviluppo e Coesione deciso dalla delibera Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) rispetto alla precedente programmazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per il ciclo 21-27 alla Regione Abruzzo saranno destinati 1.257.403.209,9 euro, rispetto ai 753.400 del ciclo 14-20. “Subito dopo aver sottoscritto l’accordo con il Governo partiremo con gli incontri di partenariato per presentare entro poche settimane il piano degli interventi con i quali affronteremo le principali criticità infrastrutturali della Regione”, ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. US/220803

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it