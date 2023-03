Regione Abruzzo, Fondi Ue: Al via il primo Comitato di Sorveglianza della Programmazione 2021-27

- Advertisement -

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 3 mar. – Sarà la sede del Gran Sasso Science Institute ad ospitare a L’Aquila martedì 7 marzo, con inizio alle ore 9.30, la prima riunione del Comitato di sorveglianza dei fondi FESR e FSE+ della nuova programmazione 2021-2027. Un appuntamento strategico, che dà l’avvio al nuovo ciclo di attività della politica di coesione, con importanti novità, non ultima la dotazione finanziaria, pari a oltre un miliardo di euro – riporta testualmente l’articolo online. La riunione del Comitato di sorveglianza segue l’approvazione da parte del Consiglio regionale della legge sulla partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento dei programmi Fesr e FSe, grazie al quale potranno essere validati i primi bandi per avviare la nuova programmazione europea – Alla riunione di martedì prenderanno parte, tra gli altri, il presidente della Regione, Marco Marsilio, i rappresentanti della Commissione europea, Willibrord Sluijters, Nadia Tempesta e Martina Spernbauer, il direttore del Dipartimento Presidenza, Emanuela Grimaldi, l’Autorità di gestione dei fondi Fesr-Fse, Carmine Cipollone, i rappresentanti del partenariato economico e sociale – si apprende dalla nota stampa. Tra i punti all’ordine del giorno, l’adozione dei nuovi criteri di selezione, con l’ampliamento dei componenti del Cds e l’inserimento di associazioni attive nell’ambito delle politiche di inclusione sociale, del mondo ambientale e dell’universo giovanile – Saranno inoltre illustrati gli interventi avviati e quelli già previsti, le operazioni di importanza strategica, il coordinamento dei programmi Fesr e Fse con i programmi nazionali, con il Pnrr e con gli altri fondi europei, quali Feasr (Programma di sviluppo rurale) e FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione). Il Comitato di martedì sarà preceduto da una riunione tecnica, in programma lunedì 6 marzo, finalizzata ad una analisi approfondita dei programmi e delle diverse azioni – aggiunge la nota pubblicata. Prevista anche la visita dei rappresentanti della Commissione europea a due realtà di eccellenza nell’ambito regionale, quale l’Its dell’Aquila, l’istituto tecnico superiore per l’efficienza energetica, e i laboratori della Thales Alenia Space, entrambe, a diverso titolo, beneficiarie dei fondi europei – precisa il comunicato. (REGFLASH – Com.Eu/2023/03/03)

