Regione Abruzzo, Fondo per la montagna: 7 milioni di euro ai Comuni montani per mezzi e sentieristica

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Arrivano 7 milioni di euro per i comuni montani destinati al miglioramento dei servizi sul territorio – Lo annuncia l’assessore agli Enti locali Roberto Santangelo dopo la pubblicazione delle due graduatorie finanziate nell’ambito del Fondo per la Montagna, relative all’acquisto di mezzi multiuso, tra cui spazzaneve (2 milioni), e alla realizzazione e manutenzione della sentieristica di montagna (5 milioni). La definizione dei contributi ai comuni e alle Unione dei comuni arriva dopo una rivisitazione voluta dall’assessore Santangelo in relazione all’uso e alla finalità dei fondi per la montagna – si legge sul sito web ufficiale. “Un percorso avviato ad inizio legislatura – ricorda Santangelo – con l’obiettivo di rendere più rispondenti alle esigenze dei comuni montani risorse finanziarie per la qualità dei servizi sul territorio – recita il testo pubblicato online. Da qui la possibilità di prevedere contributi per l’acquisto di mezzi multiuso, in modo da dare ai piccoli comuni montani la disponibilità di mezzi per diverse esigenze: dallo sgombero della neve fino alla manutenzione delle strade e del verde”.Per l’acquisto dei mezzi multiuso sono 12 gli enti, per un totale di 20 mezzi, tra comuni e Unione dei comuni, che beneficeranno dei contributi regionali, per un totale di risorse di 2 milioni di euro – Ma l’acquisto dei mezzi multiuso è solo il primo step di un processo più ampio “che vuole guardare alla esigenze reali dei comuni montani, rafforzando l’idea di una montagna volano di sviluppo”.Ed è su questa linea ideale che l’assessore annuncia il prossimo avviso sugli scuolabus. “Sappiamo di andare a toccare un punto importante per tanti comuni montani – spiega Roberto Santangelo – ma la nuova strategia della Regione, avviata di concerto con Anci, Upi e Uncem, prevede un percorso di affiancamento ai comuni interessati ai quali la Regione provvederà ad acquistare gli scuolabus secondo una graduatoria di prossima pubblicazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Su questa misura- conclude l’assessore – ci sono a disposizione 6 milioni di euro –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 23, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it