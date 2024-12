Regione Abruzzo, Fondo Vita Indipendente: Santangelo e Quaglieri, dalla Regione altri due milioni di euro

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Aquila, 19 dic. Due milioni di euro, in aggiunta agli 850 mila euro già stanziati, per il fondo dedicato a Vita indipendente: è l’importante risultato conseguito dall’amministrazione regionale per rispondere alle esigenze delle tante persone affette da gravi disabilità. “Con l’assessore Mario Quaglieri – ha spiegato l’assessore Roberto Santangelo – ci siamo subito attivati per dare una risposta immediata e concreta che permetta di finanziare una larga parte delle richieste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono 680 le domande presentate, di cui 101 approvate – Allo stato attuale occorrerebbero quasi 6 milioni di euro, ma già con questi due milioni riusciremo a far scorrere la graduatoria e soddisfare così le necessità di quasi la metà dei richiedenti, una compagine fragile alla quale guardiamo con attenzione e solidarietà”.Soddisfatto anche l’assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri: “Siamo riusciti a reperire nelle pieghe del bilancio queste risorse significative, con le quali pensiamo di poter migliorare i servizi destinati ai nostri cittadini affetti da gravi disabilità. Vista la necessità si sta lavorando al reperimento delle altre somme per seguire il principio cardine della norma, ovvero contribuire a rendere dignitosamente indipendente la vita di ciascun beneficiario – riporta testualmente l’articolo online. ”Conclude Santangelo – “Dal prossimo anno, con la riprogrammazione, le somme necessarie per soddisfare tutte le richieste saranno certamente rese disponibili – precisa il comunicato. Il nostro obiettivo era e resta quello di non lasciare nessuno indietro”. US 241219

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it