Regione Abruzzo, Fondovalle Sangro: D’Annuntiis, dopo oltre cinquant’anni si chiude la ferita del viadotto Barche

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Dopo oltre mezzo secolo, nella giornata di domani verranno consegnati i lavori di un intervento che rimuoverà una criticità storica di sicurezza e viabilità della S.S. 652 “Fondovalle Sangro”, in corrispondenza del Viadotto “Barche”, mediante la realizzazione di una nuova opera di attraversamento – riporta testualmente l’articolo online. “La vicenda del Viadotto ‘Barche’ affonda le proprie radici nei primi anni Settanta, quando la Cassa per il Mezzogiorno avviò la realizzazione della Statale 652 ‘Fondovalle Sangro’, asse strategico per il collegamento tra Abruzzo e Molise e per la connessione delle aree interne con la costa adriatica e le principali direttrici nazionali – Durante la costruzione del viadotto originario importanti fenomeni di instabilità geologica determinarono l’immediata sospensione dei lavori – precisa il comunicato. Per garantire comunque la continuità del traffico, venne realizzato un by-pass provvisorio, rimasto in esercizio fino a oggi.L’intervento, del valore complessivo di 15 milioni di euro, prevede la realizzazione di un nuovo tracciato e di un moderno viadotto – aggiunge testualmente l’articolo online. La nuova infrastruttura eliminerà ‘colli di bottiglia’ migliorando il flusso del traffico e riducendo i tempi di percorrenza – Con questo intervento restituiremo sicurezza, efficienza e dignità ad un’arteria fondamentale per la mobilità regionale e per il sistema economico della Val di Sangro – riporta testualmente l’articolo online. È un risultato concreto ottenuto grazie alla collaborazione istituzionale con MIT e ANAS e al finanziamento assicurato con la Legge di Bilancio 2024 – Contratto di Programma 2021-2025.Stiamo risolvendo una criticità storica che ha inciso per anni sulla sicurezza degli automobilisti e sulla competitività del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La Regione continuerà a seguire con la massima attenzione tutte le fasi dell’opera”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it