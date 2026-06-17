Regione Abruzzo, Fontanili e abbeveratoi, Imprudente: pubblicato il bando regionale per il recupero e la sistemazione

Dal sito della Regione Abruzzo:“Un intervento concreto a sostegno delle aree interne e montane dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Recuperare fontanili e abbeveratoi significa migliorare la gestione sostenibile del pascolo, garantire una più equilibrata distribuzione del bestiame sul territorio e sostenere una pratica, quella della pastorizia, che rappresenta un elemento identitario della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di un investimento capace di generare benefici ambientali, economici e sociali, contribuendo alla tutela della biodiversità, alla conservazione del paesaggio appenninico e alla prevenzione degli incendi boschivi”. Lo dichiara il vicepresidente della Regione Abruzzo e Assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, in occasione della pubblicazione del bando destinato ai Comuni e agli enti di gestione degli usi civici per il finanziamento di interventi di ripristino e manutenzione straordinaria dei fontanili montani, nell’ambito delle azioni previste dalla Strategia Forestale Nazionale – si apprende dalla nota stampa. La misura mette a disposizione complessivamente 600 mila euro, di cui 400 mila destinati ai Comuni e 200 mila ad ADUC e ASBUC, con l’obiettivo di valorizzare infrastrutture tradizionali essenziali per le attività pastorali, il presidio del territorio e la tutela ambientale – si apprende dalla nota stampa. Gli interventi finanziabili riguardano il recupero e la manutenzione straordinaria di sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque, fontane, abbeveratoi e relative opere di captazione e distribuzione idrica, con particolare attenzione alla salvaguardia degli ecotoni bosco-pascolo e bosco-coltivi, ambienti di elevato valore naturalistico e paesaggistico – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che i pascoli abruzzesi costituiscono un patrimonio ambientale, economico e culturale di straordinaria importanza – Oltre a ospitare habitat e specie di interesse comunitario, essi svolgono un ruolo strategico nella conservazione della biodiversità, nella prevenzione dell’erosione del suolo e nella riduzione del rischio di incendi – aggiunge la nota pubblicata. Il recupero dei punti di abbeverata consentirà infatti di rendere nuovamente utilizzabili aree oggi abbandonate per carenza di risorse idriche e, al tempo stesso, di ridurre la pressione esercitata dal bestiame nelle zone in cui le poche fonti ancora attive risultano sovraccaricate – Un’azione particolarmente rilevante anche alla luce degli effetti del cambiamento climatico, che rendono sempre più strategica una gestione efficiente e sostenibile dell’acqua – viene evidenziato sul sito web. “Parliamo di interventi che hanno una forte valenza ambientale, sociale e di cura del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La manutenzione delle infrastrutture idriche montane significa sostenere la pastorizia, garantire servizi essenziali nelle aree rurali e rafforzare la resilienza dei territori – precisa il comunicato. La conservazione degli ecotoni tra bosco e pascolo rappresenta una delle sfide più importanti per la tutela del paesaggio appenninico: preservare questi ambienti significa favorire l’equilibrio degli ecosistemi e salvaguardare habitat preziosi” – aggiunge Imprudente – si apprende dalla nota stampa. Il contributo previsto per ciascun progetto varia da un minimo di 20 mila euro a un massimo di 50 mila euro – Saranno premiati, attraverso specifici criteri di priorità, gli interventi a supporto dell’attività pastorale, i progetti che prevedono soluzioni innovative e a basso impatto ambientale e quelli localizzati in aree ad elevato rischio incendi o di particolare pregio naturalistico – riporta testualmente l’articolo online. “Vogliamo continuare a investire sulla tutela attiva del paesaggio forestale e pastorale abruzzese, valorizzando il ruolo delle comunità locali e degli enti territoriali nella gestione sostenibile delle risorse naturali – conclude il Vicepresidente – La manutenzione della rete idrica montana rappresenta un presidio indispensabile per la salvaguardia ambientale e per il futuro delle nostre aree interne”.https://bura – si legge sul sito web ufficiale. regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – it/bollettini/speciale-102-2026-06-17

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it