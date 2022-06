Regione Abruzzo, Formazione: avviso per iscrizione ad elenco esperti in commissione esame di qualifica

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Pescara, 8 giu. – Si apre una nuova stagione per gli esami di qualifica professionale, che riguarda la composizione della commissione d’esame che andrà a valutare i candidati al conseguimento della qualifica dopo la frequenza dei corsi autorizzati dalla Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nell’ottica della progressiva applicazione del decreto legislativo n. 13 del 2013, la nuova commissione sarà composta da tre membri: il presidente rappresentante della Regione Abruzzo, un metodologo abilitato ed un esperto della materia – si legge sul sito web ufficiale. È proprio in quest’ottica che si rende necessario implementare l’elenco dei cosiddetti “esperti di contenuto”, costituito da tutti coloro che, rispetto al profilo professionale per cui si candidano, posseggano un livello di professionalità maturato attraverso esercizio di attività professionale, per almeno cinque anni anche non continuativi negli ultimi dieci, accertato attraverso produzione di evidenze oggettive – Chi è interessato a candidarsi per far parte dell’elenco degli esperti di contenuto deve rispondere all’avviso pubblico predisposto dagli uffici regionali.

Per accedere alla documentazione, clicca qui

