Regione Abruzzo, Formazione: Marsilio in visita alla Brioni Roman Style di Penne

Il Presidente, Grazie al Progrmma Gol, 15 giovani si formano per entrare nel settore dell’alta moda

(REGFLASH) 4 ago – recita il testo pubblicato online. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questa mattina, ha visitato l’azienda Brioni – Roman Style di Penne, una delle eccellenze abruzzesi che non pensa solo a produrre ma guarda anche al futuro investendo sui giovani.

“Oggi – ha esordito il Presidente – abbiamo salutato una quindicina di ragazzi che, attraverso il programma GOL – Garanzia di occupabilità, iniziano un corso di formazione per poi prepararsi ad entrare in azienda – si apprende dal portale web ufficiale. Il fatto che Brioni sia tornata a crescere, è un segnale molto importante – ha rmarcato – In effetti, è aumentato il numero del personale, stanno aumentando le ore di lavorazione e, inoltre, si registra una forte ripresa sul mercato commerciale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sembra, quindi, superata quella crisi che, solo 4-5 anni fa, ci faceva temere addirittura la chiusura dell’azienda – si apprende dal portale web ufficiale. Situazione che ha costretto i sindacati a condurre trattative molto difficili e dolorose per accompagnare al pensionamento tra le 100 le 200 unità lavorative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi, invece, l’azienda, grazie alla ristrutturazione messa in campo e al sostegno che la Regione ha garantito, sta tornando a crescere e, dopo che per oltre 12 anni non si sono fatte nuove assunzioni, viene finalmente programmato l’ingresso di giovani all’interno dell’azienda – si legge sul sito web ufficiale. Alcuni – ha ricordato Marsilio – sono stati già assunti – precisa il comunicato. Mi riferisco a degli ingegneri che stanno contribuendo a migliorare la produttività e l’organizzazione dell’azienda – viene evidenziato sul sito web. Per l’Abruzzo intero, è una notizia molto importante perchè il settore dell’alta moda è un tratto distintivo della produzione manufatturiera regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sapere che un marchio prestigioso come Brioni torna a conquistare il mondo con l’orgoglio di sempre, – ha concluso Marsilio – è importantissimo per l’intera economia dell’Abruzzo”. Alla visita alla Brioni hanno partecipato anche il consigliere regionale, Leonardo D’Addazio, e il consigliere comunale, Antonio Bellante – recita la nota online sul portale web ufficiale. /230804

