Regione Abruzzo, FORUM PA 2026, l’Abruzzo porta a Roma il modello della Coesione e dell’innovazione amministrativa

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:La Regione Abruzzo arriva da protagonista a Roma al Centro Congressi “La Nuvola”, dal 9 all’11 giugno nell’ambito del FORUM PA 2026, il principale appuntamento nazionale dedicato all’innovazione della Pubblica amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Nel corso della manifestazione, la Regione presenterà allo stand istituzionale il percorso avviato con l’Accordo per la Coesione Abruzzo 2021–2027, illustrando progetti, interventi e strumenti messi in campo per rafforzare la capacità amministrativa, accelerare la spesa e accompagnare i territori nell’attuazione degli investimenti strategici per un valore complessivo di 1 miliardo e 257 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Al centro della partecipazione abruzzese ci sarà la presentazione del nuovo magazine dedicato agli interventi finanziati dai fondi per la coesione: una pubblicazione pensata per raccontare non solo le opere e gli investimenti finanziati, ma anche il “dietro le quinte” della macchina amministrativa che rende possibile la trasformazione dei territori – aggiunge la nota pubblicata. Dalla rigenerazione urbana all’innovazione digitale, dalla valorizzazione dei borghi fino alla mobilità, al turismo e alla sostenibilità, l’obiettivo è mostrare come si declina operativamente il claim “Siamo L’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Generiamo Valore”.La presenza della Regione, sostenuta anche dalla regia organizzativa di Formez PA (attraverso i progetti Coesa e VOCE), rappresenta un’occasione per mostrare a livello nazionale un modello costruito sull’integrazione tra innovazione, formazione e governance multilivello – recita il testo pubblicato online. Questo racconto si articolerà in due appuntamenti centrali che animeranno lo spazio Abruzzo: Mercoledì 10 Giugno | 12:30 – 13:30 (SALA 2)Talk: “IRIDE RACCONTA LA COESIONE. L’IA al servizio di amministrazioni cittadini e imprese”Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il Presidente di Formez PA, Giovanni Anastasi, presenteranno l’avvio della demo di “IRIDE”. Affiancata da un Osservatorio internazionale per la diffusione delle buone pratiche globali, la Regione lancerà questo nuovo assistente virtuale basato sull’Intelligenza Artificiale per finalità civiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il chatbot, operativo h24 e 7/7 e capace di evolvere grazie al flusso di interazioni, comincerà il suo viaggio dialogando sui temi della coesione, per fornire in tempo reale informazioni sul buon impiego dei fondi e supportare le attività di monitoraggio e comunicazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per registrarsi all’evento:[Iscriviti] Giovedì 11 Giugno | 12:30 – 13:30 (SALA 2)Talk: “L’Italia che resta: competenze che trattengono, territori che crescono”Investire sulle competenze come leva per lo sviluppo duraturo e la coesione sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo il tema del confronto moderato dal Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo, Emanuela Murri, che vedrà coinvolti esperti e rappresentanti istituzionali tra cui l’assessore regionale al Sociale, Roberto Santangelo – Il talk metterà a confronto le esperienze delle regioni in transizione (Abruzzo, Marche e Umbria), diventate veri e propri laboratori di innovazione pubblica – viene evidenziato sul sito web. Verrà illustrata la strategia abruzzese – basata sull’uso integrato dei fondi FSE+ e FSC – che vede nella creazione dell’Hub delle competenze l’infrastruttura abilitante per connettere formazione, imprese e innovazione, contrastando la fuga di talenti e generando futuro sui territori.Per registrarsi all’evento:IscrivitiUn programma denso che testimonia il ruolo strategico degli investimenti in innovazione tecnologica e capitale umano per costruire istituzioni più forti e vicine ai cittadini.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it