Regione Abruzzo, Frana a Silvi, crolli ed evacuazioni: nessuna vittima grazie al pronto intervento

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 28 marzo 2026 – Mattinata di forte apprensione a Silvi Paese, dove il movimento del fronte franoso, già da tempo sotto costante osservazione, ha subito nelle prime ore di oggi una significativa accelerazione, causando il crollo di alcune abitazioni e di diversi alberi e rendendo necessario l’immediato intervento della Protezione Civile – si apprende dalla nota stampa. Sul posto è intervenuto sin dalle prime ore della mattina il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, che ha diretto le operazioni di evacuazione di un’abitazione risultata pericolante – si apprende dalla nota stampa. Il rapido e coordinato intervento delle squadre operative ha consentito di mettere in sicurezza tutte le persone coinvolte, evitando conseguenze ancora più gravi.La frana interessa un fronte da tempo sotto controllo e costantemente monitorato – riporta testualmente l’articolo online. L’accelerazione registrata questa mattina ha però determinato un aggravamento del quadro, tanto che l’abitazione crollata non rientrava tra quelle considerate fino a quel momento tra le più esposte al rischio – aggiunge testualmente l’articolo online. Proprio la costante attenzione e il presidio del territorio hanno tuttavia confermato l’efficacia del sistema di controllo e di intervento, permettendo di evitare vittime – si apprende dalla nota stampa. Il fronte franoso, che nelle ultime ore si è ulteriormente allargato, è al centro di un’attività di approfondimento affidata a un pool di tecnici specializzati, con il coinvolgimento anche dell’Università, incaricati di svolgere indagini geologiche e idrogeologiche utili a definire con precisione il quadro evolutivo del fenomeno e a individuare gli interventi più adeguati da attuare – “La Regione Abruzzo è in prima linea, insieme al Comune e alla Protezione Civile, per gestire al meglio la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini – ha dichiarato il Presidente della Regione, Marco Marsilio –. Mi sono tenuto costantemente in contatto con il direttore Scelli, l’assessore D’Annuntiis, e il sindaco Scordella, seguendo da vicino l’evolversi del fronte franoso – recita il testo pubblicato online. In una fase così delicata è fondamentale mettere in campo tutta l’esperienza e la capacità operativa della nostra Protezione Civile, che ancora una volta ha dimostrato efficienza, prontezza e grande professionalità”.Il Presidente Marsilio ha inoltre assicurato il massimo impegno della Regione per reperire, anche d’intesa con il Governo, tutti i fondi e i contributi regionali e nazionali necessari ad affrontare l’emergenza e ad avviare nel più breve tempo possibile gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino delle aree colpite, non appena i tecnici forniranno un quadro chiaro del fenomeno franoso e della sua esatta perimetrazione –

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it