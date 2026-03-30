Regione Abruzzo, Frana a Silvi: Marsilio, in corso approfondimenti tecnici per programmare interventi mirati e sostenibili

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio e assistenza alla popolazione a Silvi, dove il movimento franoso degli ultimi giorni ha determinato il crollo di un’abitazione e un quadro di forte attenzione sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. “La priorità in questo momento non è solo il reperimento delle risorse, ma comprendere con esattezza le cause del fenomeno per poter intervenire in modo efficace – ha dichiarato il presidente della Regione Marco Marsilio – sottolineando come l’origine puntuale del movimento franoso non sia ancora stata individuata con certezza – viene evidenziato sul sito web. Il crollo dell’abitazione, avvenuto in poche ore, ha evidenziato un’evoluzione imprevedibile del fronte franoso, che si è spostato rispetto alle aree inizialmente considerate più esposte – “Si temeva per altri edifici, ma la frana ha seguito una dinamica diversa – ha spiegato Marsilio – ed è per questo che attendiamo le valutazioni di geologi, ingegneri e tecnici per individuare le cause precise”.Nel frattempo, la Regione, in raccordo con la Protezione civile e gli enti locali, continua a garantire assistenza ai cittadini e a mantenere un presidio costante dell’area – “L’assenza di feriti o vittime conferma l’efficacia del lavoro svolto finora”, ha aggiunto il Presidente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono in corso verifiche anche sulla possibile presenza di infiltrazioni idriche, con il coinvolgimento del gestore acquedottistico, per accertare eventuali perdite o l’attivazione di falde sotterranee che potrebbero aver contribuito all’erosione del terreno – riporta testualmente l’articolo online. Parallelamente, sono già stati attivati tutti i canali amministrativi e istituzionali per il reperimento delle risorse necessarie agli interventi – precisa il comunicato. “Siamo pronti a intervenire – ha concluso Marsilio – ma prima dobbiamo sapere con precisione cosa sta accadendo, per evitare soluzioni inefficaci o addirittura dannose – si apprende dalla nota stampa. Solo una diagnosi corretta può garantire un’azione risolutiva”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it