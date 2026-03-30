- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 30, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo, Frana a Silvi: Marsilio, in corso approfondimenti tecnici per programmare...
Attualità

Regione Abruzzo, Frana a Silvi: Marsilio, in corso approfondimenti tecnici per programmare interventi mirati e sostenibili

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio e assistenza alla popolazione a Silvi, dove il movimento franoso degli ultimi giorni ha determinato il crollo di un’abitazione e un quadro di forte attenzione sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. “La priorità in questo momento non è solo il reperimento delle risorse, ma comprendere con esattezza le cause del fenomeno per poter intervenire in modo efficace – ha dichiarato il presidente della Regione Marco Marsilio – sottolineando come l’origine puntuale del movimento franoso non sia ancora stata individuata con certezza – viene evidenziato sul sito web. Il crollo dell’abitazione, avvenuto in poche ore, ha evidenziato un’evoluzione imprevedibile del fronte franoso, che si è spostato rispetto alle aree inizialmente considerate più esposte – “Si temeva per altri edifici, ma la frana ha seguito una dinamica diversa – ha spiegato Marsilio – ed è per questo che attendiamo le valutazioni di geologi, ingegneri e tecnici per individuare le cause precise”.Nel frattempo, la Regione, in raccordo con la Protezione civile e gli enti locali, continua a garantire assistenza ai cittadini e a mantenere un presidio costante dell’area – “L’assenza di feriti o vittime conferma l’efficacia del lavoro svolto finora”, ha aggiunto il Presidente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono in corso verifiche anche sulla possibile presenza di infiltrazioni idriche, con il coinvolgimento del gestore acquedottistico, per accertare eventuali perdite o l’attivazione di falde sotterranee che potrebbero aver contribuito all’erosione del terreno – riporta testualmente l’articolo online. Parallelamente, sono già stati attivati tutti i canali amministrativi e istituzionali per il reperimento delle risorse necessarie agli interventi – precisa il comunicato. “Siamo pronti a intervenire – ha concluso Marsilio – ma prima dobbiamo sapere con precisione cosa sta accadendo, per evitare soluzioni inefficaci o addirittura dannose – si apprende dalla nota stampa. Solo una diagnosi corretta può garantire un’azione risolutiva”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it