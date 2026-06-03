Regione Abruzzo, Frana Santa Maria di Chieti, Marsilio: registrata dalla Corte dei Conti l’ordinanza per le domande di contributo

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:L’Aquila, 3 giugno 2026 – “Con riferimento alla frana del quartiere di Santa Maria del Comune di Chieti, comunico che mi è appena giunta la comunicazione da parte della Corte dei Conti dall’avvenuta registrazione dell’ordinanza n.1 che ha disciplinato le modalità di presentazione della domanda di contributo – riporta testualmente l’articolo online. Tale ordinanza ha altresì approvato lo schema di manifestazione di interessi che i soggetti legittimati dovranno presentare entro il prossimo 30 giugno per consentire alla struttura commissariale di predisporre il piano degli interventi.Ricordo che al momento sono disponibili 25 milioni per il biennio 2026/2027 per far fronte alle prime esigenze – si apprende dalla nota stampa. Tale importo potrà essere adeguato alle reali esigenze all’esito della definizione del piano dei fabbisogni.Accolgo con particolare soddisfazione l’esito positivo del controllo della Corte dei Conti che ha legittimato anche l’innovativa misura da me voluta di indennizzo sostitutivo per le seconde case oggetto di demolizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. I proprietari potranno così decidere se ricostruire, acquistare un’abitazione equivalente o ricevere un indennizzo economico da utilizzare quando e come vorranno – recita il testo pubblicato online. Colgo l’occasione per sollecitare il Comune di Chieti al rilascio dell’intesa per la successiva ordinanza relativa alla corresponsione del contributo per il disagio alloggiativo delle persone sfollate dalle proprie abitazioni – precisa il comunicato. In assenza della dovuta intesa non si può inoltrare il provvedimento alla Corte dei Conti per la sua registrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Immaginavo di ricevere l’intesa già nella giornata di oggi – aggiunge la nota pubblicata. Mi duole constatare che nonostante i ripetuti proclami in ordine a miei supposti inadempimenti, il sindaco di Chieti non ha ancora trovato il tempo per scrivere una semplice frase di condivisione del testo inviato la scorsa settimana – Mi spiace anche dover evidenziare che il Dip. Nazionale di Protezione civile ha dovuto predisporre un’ordinanza, per la quale ho rilasciato l’intesa, per regolare il subentro degli enti nelle iniziative finalizzate al superamento delle criticità legate alla fase emergenziale del dissesto – Tale ordinanza si rende necessaria per riattribuire al comune di Chieti le somme non spese entro i termini di vigenza dello stato di emergenza – Si tratta, in particolare, di 1,4 milioni di euro che l’Amministrazione civica avrebbe dovuto utilizzare per la messa in sicurezza del versante nord della collina di Chieti mediante demolizione di edifici privati a rischio crollo posti a ridosso di strade pubbliche”. Lo dichiara il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. F.S. US 260603

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it