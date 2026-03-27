Regione Abruzzo, Frane a Silvi: D’Annuntiis, Regione in campo con interventi urgenti e 244 mila euro già stanziati

Regione Abruzzo, nuovo comunicato: Teramo, 27 marzo 2026 – “In queste settimane siamo intervenuti con tempestività sul fronte del dissesto che sta interessando Silvi Paese, sostenendo il Comune nella fase di indagine e di messa in sicurezza e stanziando le risorse massime consentite dalla normativa per gli interventi di somma urgenza, pari a 244 mila euro IVA inclusa”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, intervenuto oggi al vertice convocato dal prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, a cui hanno partecipato la Protezione Civile regionale con il direttore, Maurizio Scelli, il Comune di Silvi, la Provincia di Teramo – “Per la prima frana, che ha già determinato la chiusura della SP 29 in contrada Vallescura, siamo ormai arrivati a una soluzione condivisa: già dalla prossima settimana tutti i soggetti coinvolti sottoscriveranno un accordo che consentirà di avviare l’intervento definitivo sul versante e di lavorare alla riapertura della strada, obiettivo prioritario per evitare che Silvi resti penalizzata e isolata – ha aggiunto D’Annuntiis – Per il nuovo dissesto in corrispondenza dell’incrocio con Santa Lucia, condividiamo l’impostazione della Provincia sulle competenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo aver finanziato gli interventi urgenti per l’importo massimo consentito, ora è indispensabile procedere rapidamente con i passaggi tecnici: servono lo studio di fattibilità, la redazione del progetto e il suo inserimento sulla piattaforma RENDIS; solo a valle di questi adempimenti il Dipartimento della Regione potrà attivare ulteriori finanziamenti strutturali per il consolidamento definitivo – aggiunge testualmente l’articolo online. La riunione di oggi in Prefettura è l’occasione per fare il punto con Comune, Provincia e Agenzia regionale di Protezione Civile e definire un cronoprogramma chiaro degli interventi, con un obiettivo preciso: riaprire quanto prima la SP 29 nei tratti oggi interdetti, garantendo al tempo stesso la sicurezza dei residenti e di chi percorre quotidianamente questa arteria fondamentale per i collegamenti tra Silvi Paese e la marina – si apprende dal portale web ufficiale. La Regione è e resterà al fianco della comunità di Silvi: abbiamo già dimostrato, con i primi stanziamenti per via Santa Lucia e con il lavoro svolto sulla frana di Vallescura, che non intendiamo lasciare indietro nessuno; continueremo a supportare il territorio in tutte le fasi, rispettando le procedure ma accelerando ogni passaggio possibile per dare risposte concrete e tempi certi alla riapertura della SP 29”, ha concluso l’assessore D’Annuntiis.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it