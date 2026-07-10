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Regione Abruzzo, FSE, al via “Dote lavoro giovani” per rafforzare accesso al mondo del lavoro

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Dal sito della Regione Abruzzo:È stato pubblicato oggi sul portale Coesione Abruzzo il primo avviso Dote Lavoro Giovani, intervento strategico del Fondo sociale europeo Plus 2021‑2027 che punta a rafforzare l’accesso dei giovani al mercato del lavoro – La misura mette in campo complessivamente 14,5 milioni di euro per costruire percorsi integrati di formazione, tirocinio e inserimento professionale, coinvolgendo imprese, università, organismi di formazione e tutti gli attori del sistema lavoro regionale – si apprende dalla nota stampa. L’obiettivo è ridurre il mismatch tra domanda e offerta, sostenere la crescita delle competenze richieste dalle aziende e favorire la permanenza dei giovani talenti in Abruzzo –  Il primo avviso, che dispone di 5 milioni di euro, è rivolto alle imprese abruzzesi, chiamate a partecipare anche in partenariato con soggetti qualificati per progettare percorsi formativi e di tirocinio capaci di rispondere ai fabbisogni reali del territorio – Il secondo avviso, con una dotazione di 9,5 milioni di euro destinato direttamente ai giovani disoccupati, sarà pubblicato nel secondo semestre del 2026 e completerà l’impianto dell’operazione – si apprende dalla nota stampa. Classificata dalla Commissione europea come intervento strategico del FSE+ , Dote Giovani rappresenta un avviso guida della programmazione europea in tema di lavoro e sviluppo dell’occupazione, grazie alla sua capacità di integrare più strumenti in un unico percorso coordinato – aggiunge testualmente l’articolo online.  Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sullo sportello telematico della Regione Abruzzo dal 22 luglio fino al 30 novembre 2026.Dote Lavoro Giovani

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

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