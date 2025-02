Regione Abruzzo, Futsal femminile: Quaglieri, Qualificazioni mondiali evento di altissimo livello per l’Abruzzo

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Si giocherà a Montesilvano dal 19 al 22 marzoPescara, 20 feb. È stato presentato, questa mattina, a Pescara, nella sede della Regione di Piazza Unione, l’Elite round delle qualificazioni al primo mondiale femminile di futsal. Gli incontri nei quali sarà impegnata la Nazionale italiana, in un raggruppamento che comprende anche Ungheria, Portogallo e Svezia, si giocheranno dal 19 al 22 marzo al Palazzetto dello sport “Corrado Roma” di Montesilvano – aggiunge testualmente l’articolo online. In palio le prime due posizioni che daranno accesso alla prima storica Coppa del mondo femminile di futsal, prevista dal 21 novembre al 7 dicembre nelle Filippine – recita la nota online sul portale web ufficiale. A fare gli onori di casa, questa l’assessore con delega allo sport, Mario Quaglieri – “L’Abruzzo si conferma terra di sport e di grandi eventi internazionali – ha esordito – in più la Nazionale potrà contare sul fattore campo grazie al calore degli appassionati abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Ospitare gli incontri – ha aggiunto- è un grande riconoscimento alla crescita sportiva che questa terra ha vissuto negli ultimi anni – Si tratta di un evento di altissimo livello, a conferma della nostra vocazione nell’organizzazione di competizioni sportive internazionali – precisa la nota online. Inoltre, la presenza della Nazionale rappresenta un’occasione straordinaria anche per promuovere il nostro territorio e avvicinare sempre più i giovani allo sport. Come governo regionale- ha concluso – continueremo ad investire con convinzione nello sport, consapevoli del suo ruolo fondamentale nella crescita sociale ed economica dell’Abruzzo”. All’odierna conferenza stampa sono intervenuti anche il presidente della Divisione calcio a 5, Stefano Castiglia, il presidente del Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti, Concezio Memmo, il sindaco di Montesilvano Ottavio de Martinis, l’assessore del Comune di Montesilvano – aggiunge testualmente l’articolo online. Alessandro Pompei, il capo delegazione della Nazionale, Antonio Scocca, la Ct della Nazionale, Francesca Salvatore, pescarese di nascita, e la capitana Ludovica Coppari – precisa la nota online. L’esordio delle azzurre è previsto per le ore 16:00 di mercoledì 19 marzo contro l’Ungheria; giovedì 20, invece, alle 19.00 la nazionale italiana sfiderà la Svezia mentre sabato 22 è in programma, sempre, alle 19.00, Italia Portogallo – recita il testo pubblicato online. /250220

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it