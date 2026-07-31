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Regione Abruzzo, la nota: Economia abruzzese, segnali positivi da export, occupazione e crescita del PIL

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La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“Se l’economia italiana mostra una grande resilienza con un fatturato in crescita nonostante la guerra nel golfo, l’Abruzzo non è da meno”. A dichiararlo l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca che questa mattina ha partecipato all’incontro con i rappresentanti delle Regioni sui principali strumenti di politica industriale da realizzare nel secondo semestre del 2026 e sulle priorità per rafforzare la competitività del sistema produttivo organizzato dal ministro Adolfo Urso – recita il testo pubblicato online. “Con soddisfazione ho constatato come gli indicatori macroeconomici dell’Abruzzo sono positivi a dimostrazione della capacità dei nostri imprenditori di saper sopportare le difficoltà legate ai costi lievitati delle energie e dei carburanti – precisa la nota online. Tendenza positiva – sottolinea l’assessore – in particolare sul fronte delle esportazioni che misurano la capacità competitiva del tessuto industriale trainate dal comparto farmaceutico e da alcune produzioni intermedie soprattutto in quelle del food and beverage – si apprende dalla nota stampa. Inoltre altri due indicatori sono i livelli occupazionali migliorati e la valutazione Svimez che assegna come valore di crescita del pil in Abruzzo secondo solo dopo il Lazio”.“Economia abruzzese in modalità positiva che però non ci deve consentire far abbassare la guardia mettendo in campo, cosa che abbiamo fatto, tutti gli strumenti, lo dimostrano gli ultimi bandi per incentivazione l’occupazione e la digitalizzazione, per sostenere le micro, piccole e medie imprese che sono l’ossatura della nostra economia” conclude l’assessore Magnacca – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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