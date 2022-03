Regione Abruzzo, la nota: Economia: convocato per domani tavolo regionale Automotive

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 10 mar. – Convocato per domani, 11 marzo 2022, alle ore 11 presso la sala Corradino D’Ascanio nella sede della Regione Abruzzo in Piazza Unione a Pescara, dall’assessore allo Sviluppo economico, Daniele D’Amario il tavolo regionale Automotive – si apprende dalla nota stampa. Si tratta della seconda riunione dopo la ripresa dell’attività iniziata a gennaio scorso – riporta testualmente l’articolo online. Il tavolo regionale ha l’obiettivo di affrontare con i gli attori principali, istituzionali e non, le problematiche del settore che rappresenta una parte rilevante del Pil regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. US 220310

