Regione Abruzzo, la nota: Economia: Marsilio, con fusione Abruzzo Sviluppo-Fira raggiunto obiettivo importante

Pescara, 16 dic. – “Con la fusione di Abruzzo Sviluppo e Fira si raggiunge un importante obiettivo a cui in molti inizialmente non credevano – riporta testualmente l’articolo online. In poco più di un anno e mezzo, grazie all’impegno della Giunta regionale, siamo riusciti a presentare e approvare la legge, completando un processo di fusione che ha vinto lo scetticismo generale”. Lo ha detto il Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, in merito alla fusione per incorporazione di Fira con Abruzzo Sviluppo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio di oggi, è stato sottoscritto l’atto notarile (nella foto). “Oggi – prosegue Marsilio – abbiamo una società nuova, che sarà al servizio dell’Abruzzo e delle sue imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Seguendo i consigli della Corte dei Conti abbiamo razionalizzato i servizi offerti dalle due società, ormai al 100% della Regione Abruzzo, che rischiavano in diverse situazioni di sovrapporre le proprie attività. Nasce oggi una società più forte, più vicina alle esigenze delle imprese e dell’economia abruzzese – si apprende dalla nota stampa. L’intento di questa operazione, infatti, è quello di rafforzare il sostegno al tessuto economico, composto sia da micro, piccole e medie imprese sia dalla grande industria, attraverso strumenti e misure agevolative che possano aumentarne la competitività nei mercati italiano e internazionale – si apprende dalla nota stampa. Nel mese di gennaio prossimo – ha concluso il Presidente – verranno resi noti anche il nome della nuova società e la composizione del Cda”. US/221216

