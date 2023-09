Regione Abruzzo, la nota: Economia: Marsilio e D’Amario presentano “Abruzzo Economy Summit”

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

L’evento è in programma all’Aurum di Pescara giovedì 21 e venerdì 22

Pescara, 11 set. “Abruzzo Economy Summit” non è solo un focus sulla politica economica regionale ma anche quest’anno tratterà tematiche nazionali ed internazionali – aggiunge la nota pubblicata. A presentare, questa mattina, a Pescara, in Regione, la terza edizione dell’evento, in programma all’Aurum di Pescara, giovedì 21 e venerdì 22, sono stati il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e l’assessore allo Sviluppo economico, Daniele D’Amario – aggiunge testualmente l’articolo online.

“Questa terza edizione – ha commentato Marsilio – si colloca in un momento particolarmente importante per le politiche economiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infatti, – ha spiegato il Presidente – proprio in relazione al Sud, sono state presentate riforme in Parlamento come quella sulla ZES Unica, sulla strategia nazionale delle aree interne, sulle politiche per il Mezzogiorno e sulle politiche industriali rivolte all’Automotive – In particolare, in quest’ultimo caso, l’Abruzzo è fortemente coinvolto con la sua industria metalmeccanica che traina l’economia del territorio – Ne parleremo con i ministri interessati, – ha aggiunto Marsilio – e, nello specifico, ci saranno Raffaele Fitto, Adolfo Urso ed Antonio Tajani con cui approfondiremo questi temi – precisa la nota online. Ci sarà anche il vice ministro delle Finanze, Maurizio Leo, che presenterà la riforma sulla delega fiscale che sta portando avanti – precisa la nota online. Inoltre, accanto a questo prestigioso parterre politico, – ha rimarcato il Presidente – ci sarà anche un ricco parterre di economisti, giornalisti, commentatori, esperti e di protagonisti del settore industriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A cominciare da Confindustria che è partner di questo evento e che parteciperà con tutti i presidenti delle Confindustrie regionali dell’intero sud”.

Marsilio ha ricordato anche la presenza del giornalista Federico Rampini, “oggi uno delle menti più lucide nel descrivere gli scenari geopolitici internazionali con le loro evidenti ricadute economiche”. Tra le presenze di spicco anche quella di Chicco Testa, uno dei maggiori esperti nel campo della transizione energetica – viene evidenziato sul sito web. “In questa due giorni di Abruzzo Economy Summit – ha concluso Marsilio – l’Abruzzo si ripropone come un vero e proprio palcoscenico di riflessione nazionale e internazionale che vedrà la nostra regione giocare un ruolo da protagonista offrendo a tutto il tessuto produttivo territoriale l’opportunità di confrontarsi ai massimi livelli per affrontare al meglio le sfide che sarà chiamato ad affrontare in questa stagione”.

Anche per l’assessore D’Amario si tratta di “un appuntamento importantissimo non solo per fare un focus sul sistema economico regionale e nazionale ma anche per sviscerare delicate questioni internazionali – precisa il comunicato. Inoltre, – ha continuato l’assessore – è particolarmente attesa la presenza del ministro Urso che sta portando avanti la trattativa sul gruppo Stellantis, dalla quale auspichiamo, a breve, novità positive per l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Superfluo ricordare – ha concluso – che l’Abruzzo punta molto sul settore dell’Automotive considerando che la produzione di veicoli commerciali si concentra per circa 50 per cento del totale sul nostro territorio”.

A questo link https://www.abruzzoeconomysummit.it/ il progrzamma della due giorni di “Abruzzo Economy Summit”. (REGFLASH) /230911

