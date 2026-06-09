Regione Abruzzo, la nota: Economia: Marsilio, la cultura finanziaria riduce le disuguaglianze e protegge i cittadini più fragili

Regione Abruzzo, ultime dal sito:«La cultura finanziaria rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare la consapevolezza dei cittadini, ridurre le disuguaglianze e prevenire situazioni di vulnerabilità economica – viene evidenziato sul sito web. Investire nella conoscenza significa investire nel futuro delle persone, delle famiglie e delle imprese». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo all’Auditorium del Parco Renzo Piano dell’Aquila all’evento “Più cultura finanziaria – Conoscenza che crea valore”, promosso dalla Banca d’Italia nell’ambito dell’iniziativa nazionale “In viaggio con la Banca d’Italia”.L’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del sistema economico e del terzo settore per approfondire il tema dell’educazione finanziaria e il suo ruolo nel rafforzamento della partecipazione consapevole alla vita economica e sociale del Paese – «Ringrazio la Banca d’Italia per questa preziosa occasione di incontro e confronto con cittadini, imprese e istituzioni – ha proseguito Marsilio –. Costruire un dialogo diretto fondato sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla conoscenza è un’opportunità che non dobbiamo perdere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La cultura finanziaria ha infatti un importante valore sociale: contribuisce a ridurre le disuguaglianze, previene situazioni di vulnerabilità economica e favorisce l’inclusione – si apprende dalla nota stampa. Tutto questo passa attraverso la capacità delle persone di comprendere e gestire consapevolmente le proprie risorse».Il presidente ha inoltre sottolineato il ruolo strategico della formazione e dell’educazione economica fin dalla giovane età.«È una sfida che coinvolge le istituzioni, il sistema educativo, il mondo del terzo settore e le comunità locali – ha detto – Occorre stimolare curiosità, attenzione e consapevolezza, partendo anche dalla scuola, dove gli spazi dedicati all’educazione economica sono ancora limitati – Investire nella diffusione di queste conoscenze significa offrire strumenti di tutela soprattutto ai soggetti più fragili – precisa la nota online. L’intelligenza artificiale applicata alla finanza e all’economia sta creando straordinarie opportunità, ma anche rischi significativi: per questo è ancora più importante rafforzare le competenze e la capacità critica dei cittadini».

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it