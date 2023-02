Regione Abruzzo, la nota: Economia; Marsilio “ZES funziona: ottimo l’investimento della W. Tosto”

- Advertisement -

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

– L’Aquila 21 feb – “La Zes Abruzzo funziona e produce nuovi posti di lavoro – Nel fare i complimenti alla Walter Tosto Spa per l’importante crescita aziendale che sta dimostrando, ringrazio il commissario della Zona economica speciale, Mauro Miccio per questa ulteriore buona notizia per l’economia abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Rilasciare le autorizzazioni per l’ampliamento di siti produttivi in quattro mesi invece che in quattro anni sembra un miracolo, ma è semplicemente il risultato del buon lavoro che stiamo conducendo insieme per rendere l’Abruzzo terreno fertile per gli investimenti”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. U.S. 2023/02/21

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it