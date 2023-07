Regione Abruzzo, la nota: Economia: Marsilio, ZES strumento importante di attrazione per le imprese

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

ll ministro Urso ospite del convegno sulle attività della ZES abruzzese

Pescara, 12 lug. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questa mattina, a Pescara, al museo delle Genti d’Abruzzo, è intervenuto al convegno organizzato dalla ZES Abruzzo in collaborazione con la Camera di commercio di Chieti-Pescara sul tema “Opere pubbliche, semplificazione, sviluppo impresa”. Un evento a cui ha preso parte anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e, nel corso del quale, rappresentanti delle istituzioni, esperti e stakeholder si sono confrontati sui temi che hanno caratterizzato il lavoro di un anno della ZES Abruzzo e del Commissario straordinario Mauro Miccio – “La ZES è uno degli strumenti capaci di rendere più attrattiva la nostra economia soprattutto attraverso la semplificazione amministrativa – ha spiegato il presidente Marsilio – ma non è certamente l’unico e non può rivelarsi nemmeno particolarmente decisivo – Questo – ha proseguito il presidente- perché la legge concede soltanto incentivi fiscali in una misura, peraltro, più ridotta in Abruzzo, che è Regione in transizione, rispetto alle regioni del sud che sono ancora nell’Obiettivo 1. In ogni caso, il buon lavoro del Commissario Miccio e la grande capacità del tessuto industriale e imprenditoriale abruzzese – ha sottolineato – stanno producendo un’attrazione importante di imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non a caso sono state aperte nuove attività, si stanno rafforzando investimenti in attività anche storiche e importanti di multinazionali presenti nelle aree ZES. Si tratta di un terreno che dobbiamo continuare coltivare ed oggi abbiamo fatto il punto della situazione con il ministro Urso insieme a tutte le istituzioni coinvolte, ai privati interessati da questi progetti ed alle associazioni di categoria”. Intanto, gli interventi che sono stati finanziati con il PNRR per migliorare l’accessibilità e la logistica delle aree ZES, come i porti e l’interporto di Manoppello, sono stati tutti appaltati entro il 30 giugno scorso, quindi nei termini previsti – aggiunge la nota pubblicata. “La rotatoria di Vasto è già un cantiere aperto – ha ricordato Marsilio- mentre altri cantieri sono in apertura in questi giorni e nelle prossime settimane – recita la nota online sul portale web ufficiale. La cosa importante è che l’Abruzzo stia rispettando i tempi del PNRR – ha concluso – rispondendo in maniera eccellente alle esigenze del territorio”. /230712

