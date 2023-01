Regione Abruzzo, la nota: Economia: venerdì convegno su sviluppo e ruolo Pmi

- Advertisement -

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 25 gen. – Le nuove sfide sul fronte della formazione e del welfare, ma anche lo sviluppo del turismo e la crescita dell’economia regionale – Sono i temi che verranno affrontati nel convegno “Abruzzo, una nuova sinergia per lo sviluppo del sistema imprenditoriale”, organizzato da Conflavoro in collaborazione con la Giunta e il Consiglio regionale d’Abruzzo, in programma venerdì 27 gennaio alle ore 17 presso la sede della Conflavoro dell’Aquila, in via dell’Indipendenza 13. L’obiettivo è gettare per basi per una intesa tra Regione Abruzzo e i rappresentanti della piccola e media impresa per il rilancio dell’economia regionale toccando tutti temi di stringente attualità, quali la formazione, il sistema del welfare sociale e lavorativo, il turismo come elemento trainante dello sviluppo regionale – si apprende dalla nota stampa. Al convegno prenderanno parte gli assessori regionali Pietro Quaresimale (Lavoro e Formazione) e Daniele D’Amario (Turismo e Sviluppo), il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, il presidente nazionale di Conflavoro Pmi, Roberto Capobianco, il presidente di Conflavoro L’Aquila, Ugo Mastropietro, il rappresentante dei giovani imprenditori di Conflavoro, Marco Panepucci – IAV 230125

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it