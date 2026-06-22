Regione Abruzzo, la nota: Edilizia residenziale: Quaglieri, 16 milioni per la transizione energetica degli alloggi ATER

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:La Regione Abruzzo ha pubblicato una Manifestazione di Interesse finalizzata ad avviare un ampio programma di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dalle ATER regionali.L’obiettivo è favorire la realizzazione di interventi innovativi di efficientamento energetico, valorizzando il contributo di operatori specializzati e promuovendo modelli di collaborazione in grado di accelerare la transizione energetica del patrimonio pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa è sostenuta da risorse regionali pari a circa 16 milioni di euro, cui si affiancano ulteriori strumenti nazionali di incentivazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’opportunità concreta per migliorare l’efficienza degli edifici, ridurre i costi energetici e contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati a livello europeo e nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di uno dei principali risultati del progetto europeo TIGER (Triggered Investments in Grouping of Buildings for Energy Renovation), finanziato dal programma Horizon 2020 e coordinato dalla Regione Abruzzo – Il progetto è stato sviluppato per favorire investimenti nella riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico attraverso modelli innovativi di aggregazione degli interventi e strumenti capaci di attrarre risorse e generare economie di scala – si legge sul sito web ufficiale. Grazie alle attività svolte nell’ambito di TIGER, la Regione Abruzzo, le cinque Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER L’Aquila, ATER Teramo, ATER Pescara, ATER Lanciano-Vasto e ATER Chieti) e i partner tecnici del progetto (AGENA, AESS e AISFOR) hanno definito un programma di interventi che interessa 49 edifici e oltre 600 alloggi distribuiti sull’intero territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli interventi individuati comprendono opere di efficientamento energetico degli edifici, l’ammodernamento degli impianti e l’integrazione di fonti rinnovabili.Tra le iniziative di maggiore rilievo figura la realizzazione di un impianto geotermico a servizio di 240 alloggi a Chieti Scalo, uno degli interventi più innovativi previsti dal programma – È inoltre prevista l’installazione di impianti fotovoltaici sui 49 edifici coinvolti, creando le condizioni per la costituzione di gruppi di autoconsumo collettivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Una soluzione che consentirà di ridurre consumi ed emissioni, favorendo al tempo stesso nuovi modelli di condivisione dell’energia e benefici economici diretti per gli assegnatari degli alloggi.«Con la manifestazione di interesse legata al progetto TIGER – dichiara il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – la Regione Abruzzo compie un passo concreto e innovativo nella direzione della transizione energetica e della sostenibilità sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica significa migliorare la qualità della vita di centinaia di famiglie, ridurre i consumi e i costi energetici, e al tempo stesso valorizzare un modello di sviluppo capace di coniugare efficienza, innovazione e attenzione alle persone – si apprende dalla nota stampa. È una scelta che guarda al futuro, ma parte da un principio molto chiaro: la sostenibilità deve essere accessibile a tutti, non un privilegio per pochi»«Con TIGER l’Abruzzo dimostra che la transizione energetica può e deve partire anche dalle case popolari – ha aggiunto Mario Quaglieri, assessore con delega all’Edilizia residenziale pubblica – Abbiamo scelto di investire sull’edilizia residenziale pubblica perché la sostenibilità ambientale senza sostenibilità sociale rischia di diventare un privilegio per pochi – precisa il comunicato. Portiamo le energie rinnovabili nelle case popolari e trasformiamo edifici energivori in edifici più efficienti, moderni e sostenibili – Questo significa ridurre consumi ed emissioni, ma anche alleggerire il peso delle bollette per centinaia di famiglie – si apprende dalla nota stampa. Non si tratta solo di riqualificare edifici, ma di costruire un modello nuovo, che unisce sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e inclusione sociale – TIGER rappresenta un laboratorio di politiche pubbliche che può essere esteso ad altri territori, contribuendo in modo concreto agli obiettivi europei di decarbonizzazione e coesione sociale».I dettagli relativi ai requisiti di partecipazione, alle modalità di presentazione delle proposte e alle tempistiche sono riportati nell’Avviso pubblicato dalla Regione Abruzzo al seguente link:https://areacom.eu/articolo/avviso-pubblico-pp-progetto-tigerPer maggiori informazioni sul progetto TIGER è invece possibile consultare il sito www.tigerproject.it.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it