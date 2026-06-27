Regione Abruzzo, la nota: Edison inaugura in Abruzzo il nuovo parco eolico frutto del più grande intervento di repowering in Italia

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, questa mattina, ha inaugurato il nuovo parco eolico realizzato da Edison attraverso il più importante progetto di repowering eolico del Gruppo in Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Alla cerimonia hanno preso parte l’Amministratore Delegato di Edison, Nicola Monti, l’Amministratore Delegato di Edison Rinnovabili, Fabio Lamioni, il consigliere regionale delegato all’Energia Nicola Campitelli, il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Abruzzo Stefano Cianciotta, rappresentanti delle istituzioni, degli enti locali e degli stakeholder del settore energetico – L’intervento, che ha interessato sei Comuni dell’entroterra abruzzese, rappresenta un esempio concreto di come sia possibile aumentare significativamente la produzione di energia rinnovabile riducendo al contempo l’impatto sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il nuovo impianto conta infatti 47 aerogeneratori rispetto ai 173 originari, con una potenza installata di 186 MW e una produzione annua stimata di 388 GWh, accompagnate da una sensibile riduzione del consumo di suolo e dal ripristino ambientale dei crinali interessati dalla precedente configurazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Questo progetto rappresenta un modello virtuoso di collaborazione istituzionale tra tutti i livelli di governo: dallo Stato alla Regione, fino ai Comuni e alle imprese che hanno reso possibile questo importante intervento – È la dimostrazione che, quando ciascuno fa la propria parte, è possibile realizzare opere strategiche per il Paese e per i territori”, ha dichiarato il Presidente Marsilio – “Con questo intervento vengono eliminate quasi tre quarti delle torri eoliche esistenti, passando da quasi 180 aerogeneratori a poco più di 40, raddoppiando al tempo stesso la produzione di energia elettrica – si apprende dal portale web ufficiale. Qui si coniugano innovazione tecnologica, visione del futuro e tutela dell’ambiente e del paesaggio – recita il testo pubblicato online. È questa la sintesi giusta per rafforzare la competitività dell’Abruzzo, sostenere la transizione energetica e portare nuove opportunità di economia e sviluppo nelle aree interne – si apprende dalla nota stampa. ”C’è anche un altro aspetto da considerare,” ha aggiunto Marsilio, “ovvero l’opportunità di cogliere ciò che questo posto può offrire – si apprende dalla nota stampa. Questi impianti richiedono interventi per rendere accessibili le strutture sia per le normali manutenzioni sia per il lavoro di costruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla fine, sul territorio si lascia una sentieristica, delle strade e degli strumenti di accessibilità in territori che ancora oggi soffrono fortemente per la carenza di collegamenti principali e per la difficoltà di vivere in questi luoghi – precisa il comunicato. Lo spopolamento è causato esattamente da questo – aggiunge testualmente l’articolo online. Oggi invece abbiamo, su questi crinali un tempo inaccessibili, una sentieristica utilizzabile per gli escursionisti, per le bici e per quel nuovo modello di turismo per il quale questo territorio ha tutte le potenzialità per attrarre in misura sempre più grande – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, molti paesi di quest’area sono votati a una produzione di miele eccellente, vincendo premi di livello mondiale, ed è importante ricordarlo – ”Il Presidente ha infine ribadito l’impegno della Regione a favorire investimenti che sappiano coniugare sostenibilità ambientale, crescita economica e valorizzazione dei territori, confermando l’Abruzzo come protagonista della transizione energetica nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 23, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it