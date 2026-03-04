Regione Abruzzo, la nota: Editoria: Marsilio, “La Stampa a SAE guidata dall’abruzzese Leonardis: orgoglio per l’Abruzzo e bene per il pluralismo”

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Bruxelles, 4 marzo – “La notizia dell’accordo per l’acquisizione de La Stampa da parte del gruppo editoriale SAE, guidato dall’imprenditore abruzzese Alberto Leonardis, è positiva e ci inorgoglisce perché racconta una storia di crescita e di visione industriale”. Lo dichiara il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, commentando l’annuncio della firma del contratto preliminare tra Gedi e SAE.“Il gruppo SAE – prosegue Marsilio – che oltre a Leonardis si avvale in ruoli chiave dei professionisti abruzzesi Marco Racano e Massimo Briolini, negli ultimi anni ha dimostrato una crescita importante ed entra ora a pieno titolo nella scena nazionale, oltre il perimetro dei quotidiani locali – precisa il comunicato. A loro rivolgo i migliori auguri di buon lavoro: auspico che questa operazione possa tradursi in nuove opportunità, solidità industriale e ulteriore qualità dell’offerta informativa – si apprende dal portale web ufficiale. È motivo di soddisfazione vedere un’imprenditoria capace di difendere e valorizzare l’italianità di un’impresa editoriale e di rafforzarne il radicamento territoriale – Per noi abruzzesi è un motivo di orgoglio autentico”, conclude Marsilio –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it