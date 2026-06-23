Regione Abruzzo, la nota: Emergenza alimentare: arrivano i contributi per enti Terzo settore, associazioni e Caritas

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Sono diciassette gli enti del Terzo settore che riceveranno contributi e agevolazioni per le iniziative di sostegno alimentare a persone in stato di bisogno – Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, dopo la pubblicazione degli esiti dell’avviso pubblicato nel mese di marzo – recita il testo pubblicato online. Gran parte degli enti beneficiari è costituita dalle Caritas dislocate su tutto il territorio regionale, anche in ragione del fatto che queste strutture sono in prima linea nel combattere e contrastare l’emergenza alimentare e possono garantire copertura territoriale – si apprende dalla nota stampa. “Anche per questo avviso che mette a disposizione 250 mila euro – spiega l’assessore Roberto Santangelo – la risposta degli enti del Terzo settore e dell’associazionismo impegnati a contrastare un’emergenza in forte espansione è stata forte e convincente – La Regione, seppur con un contributo minimo, anche quest’anno è riuscita a garantire un supporto a tutti gli operatori che quotidianamente sono impegnati nell’attività di contrasto all’emergenza alimentare – si apprende dalla nota stampa. Il nostro obiettivo – prosegue Santangelo – è ridurre fenomeni di emarginazione sociale ed economica, garantendo nell’immediato quell’aiuto economico necessario a superare le difficoltà quotidiane per arrivare, grazie ad un percorso guidato, ad una piena inclusione del soggetto nelle dinamiche sociali dei singoli territori”.L’avviso, aperto agli enti del Terzo settore, alle organizzazioni di volontariato e alle Caritas diocesane, prevede quattro tipologie di intervento: raccolta di generi alimentari da aziende del settore e distribuzione; attività nella gestione di mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora; attività di gestione mense, svolte anche attraverso loro associazioni di volontariato specificatamente delegate; ed infine attività di gestione di “Empori Sociali” per il supporto a persone e nuclei familiari in stato di disagio sociale o povertà estrema – Di seguito l’elenco degli enti finanziati: Banco alimentare dell’Abruzzo (125 mila euro), Caritas diocesana Chieti- Vasto (9.375,00), ass. Fraterna TAU ODV – ETS (9.375,00), Expleo Integra Onlus (7.142,00), associazione Emozioni ODV (7.142,00), ass. promozione sociale “I Girasoli” (7.142,00), ass. Multa Paucis (9.375,00), Pros Pineto – ODV pubblica assistenza (7.142,00), Caritas diocesana di Lanciano Ortona (7.142,00), Caritas diocesana Sulmona – Valva (9.375,00), associazione Spazi di Prossimità Onlus (7.142,00), Pax et Gaudium Bonum ODV (9.375,00), Caritas diocesana Pescara – Penne (9.375,00), Caritas diocesana L’Aquila (9.375,00), consorzio Solidarietà Aprutina per Caritas Teramo Atri (9.375,00) e Collegio Istonio (7.142,00).

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it