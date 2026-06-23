Regione Abruzzo, la nota: Emergenza alimentare, contributi a 16 enti del Terzo settore per il sostegno alle persone in difficoltà

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Sono sedici gli enti del Terzo settore che riceveranno contributi e agevolazioni per le iniziative di sostegno alimentare a persone in stato di bisogno – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, dopo la pubblicazione degli esiti dell’avviso pubblicato nel mese di marzo – recita il testo pubblicato online. Gran parte degli enti beneficiari è costituita dalle Caritas dislocate su tutto il territorio regionale, anche in ragione del fatto che queste strutture sono in prima linea nel combattere e contrastare l’emergenza alimentare e possono garantire copertura territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Anche per questo avviso che mette a disposizione 250 mila euro – spiega l’assessore Roberto Santangelo – la risposta degli enti del Terzo settore e dell’associazionismo impegnati a contrastare un’emergenza in forte espansione è stata forte e convincente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Regione, seppur con un contributo minimo, anche quest’anno è riuscita a garantire un supporto a tutti gli operatori che quotidianamente sono impegnati nell’attività di contrasto all’emergenza alimentare – si apprende dalla nota stampa. Il nostro obiettivo – prosegue Santangelo – è ridurre fenomeni di emarginazione sociale ed economica, garantendo nell’immediato quell’aiuto economico necessario a superare le difficoltà quotidiane per arrivare, grazie ad un percorso guidato, ad una piena inclusione del soggetto nelle dinamiche sociali dei singoli territori”.L’avviso, aperto agli enti del Terzo settore, alle organizzazioni di volontariato e alle Caritas diocesane, prevede quattro tipologie di intervento: raccolta di generi alimentari da aziende del settore e distribuzione; attività nella gestione di mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora; attività di gestione mense, svolte anche attraverso loro associazioni di volontariato specificatamente delegate; ed infine attività di gestione di “Empori Sociali” per il supporto a persone e nuclei familiari in stato di disagio sociale o povertà estrema – viene evidenziato sul sito web. Di seguito l’elenco degli enti finanziati: Banco alimentare dell’Abruzzo (125 mila euro)Caritas diocesana Chieti- Vasto (9.375 euro)ass. Fraterna TAU ODV – ETS (9.375 euro)Expleo Integra Onlus (7.142 euro)associazione Emozioni ODV (7.142 euro)ass. promozione sociale “I Girasoli” (7.142 euro)ass. Multa Paucis (9.375 euro)Pros Pineto – ODV pubblica assistenza (7.142 euro)Caritas diocesana di Lanciano Ortona (7.142 euro)Caritas diocesana Sulmona – Valva (9.375 euro)associazione Spazi di Prossimità Onlus (7.142 euro)Pax et Gaudium Bonum ODV (9.375 euro)Caritas diocesana Pescara – Penne (9.375 euro)Caritas diocesana L’Aquila (9.375 euro)consorzio Solidarietà Aprutina per Caritas Teramo Atri (9.375 euro)Collegio Istonio (7.142 euro)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it