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Regione Abruzzo, la nota: Emergenza idrica, Marsilio: “Situazione in progressivo rientro, lavori nei tempi e approvvigionamento in ripresa”

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La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“Sta progressivamente tornando alla normalità l’approvvigionamento idrico in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Sia gli interventi programmati dall’ACA nell’area metropolitana Chieti-Pescara, sulla condotta dell’acquedotto Giardino, sia quelli straordinari eseguiti dalla Sasi nei territori colpiti dalle frane si stanno concludendo regolarmente e nel rispetto dei tempi previsti”. Lo dichiara il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Nel caso dell’ACA – prosegue Marsilio – i lavori sono stati completati nei tempi stabiliti e l’acqua sta tornando regolarmente nelle condotte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Restano da completare le verifiche sulla potabilità, ma l’intervento realizzato rappresenta un’opera storica, attesa da decenni, per modernizzare e rafforzare un’infrastruttura idrica strategica”.“Per quanto riguarda i comuni serviti dalla Sasi, il presidente Nicola Scaricaciottoli mi ha appena informato che l’approvvigionamento idrico è tornato in tutti i centri interessati, anche se non ancora in modalità continuativa sulle 24 ore – Con l’arrivo dei materiali mancanti sarà possibile completare entro pochi giorni gli interventi e ripristinare la piena regolarità del servizio, garantendo intanto una fornitura sufficiente ai cittadini”. 

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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