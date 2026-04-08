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Regione Abruzzo, la nota: Emergenza idrogeologica, Marsilio a Roma da Musumeci: “Confidiamo nel pieno sostegno del Governo”

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Dal sito della Regione Abruzzo:Roma, 8 aprile 2026 – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, accompagnato dal direttore generale Vincenzo Rivera, ha incontrato questa sera a Roma, nella sede del Ministero in Largo Chigi, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, per fare il punto sulla grave emergenza idrogeologica sanche in conseguenza della recente ondata di maltempo che ha colpito il territorio abruzzese – si apprende dalla nota stampa. “Ringrazio il ministro Musumeci per la prontezza con cui sta operando a supporto delle Regioni colpite da questa emergenza”, ha dichiarato il Presidente Marsilio al termine dell’incontro – recita il testo pubblicato online.  “Abbiamo affrontato i temi della ricostruzione nei Comuni di Chieti e Bucchianico, di cui sono commissario, e dello stato di emergenza che la Regione Abruzzo ha già richiesto e che è attualmente in istruttoria presso il Ministero – recita il testo pubblicato online. Confidiamo nel pieno sostegno da parte del Governo per far fronte agli oneri di queste difficili situazioni provocate dalla grave ondata di maltempo dei giorni scorsi”.  (REGFLASH) 

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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