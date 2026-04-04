Regione Abruzzo, la nota: Emergenza maltempo: Marsilio e Ciciliano, massimo coordinamento per sicurezza e assistenza alla popolazione

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Proseguono le attività di monitoraggio e gestione dell’emergenza maltempo in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella giornata odierna si è svolto un sopralluogo congiunto alla presenza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, degli assessori regionali Umberto D’Annuntiis e Tiziana Magnacca, del direttore della Protezione Civile regionale Maurizio Scelli, del Direttore generale Vincenzo Rivera e dei tecnici impegnati nelle verifiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Presenti anche i senatori Guido Quintino Liris e Etel Sigismondi e i consiglieri regionali Marilena Rossi e Francesco Prospero – aggiunge testualmente l’articolo online. Marsilio ha effettuato prima un sopralluogo nell’alto Vastese dove si è verificata la rottura della condotta idrica sul fiume Trigno; successivamente ha sorvolato con un elicottero dei vigili del fuoco le aree più critiche per una ricognizione dall’alto, prima di raggiungere Silvi dove si è tenuto un briefing operativo in Comune, con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle strutture di protezione civile e delle autorità locali, finalizzato a fare il punto sulla situazione e a definire le prossime azioni.Nel corso dell’incontro è stato ribadito il pieno coordinamento tra livello nazionale, regionale e comunale, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei cittadini, l’assistenza alle persone coinvolte e il costante monitoraggio dell’area interessata – viene evidenziato sul sito web. “Sin dalle prime ore dell’emergenza – ha dichiarato il presidente Marsilio – è stato attivato un dispositivo operativo efficace, che ha consentito interventi tempestivi e la messa in sicurezza delle persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continueremo a seguire passo dopo passo l’evoluzione della situazione, in stretto raccordo con il Dipartimento nazionale e con il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ già partita la ricognizione dei danni e la gestione degli adempimenti connessi allo stato di emergenza sulla piattaforma nazionale che sarà aperta a giorni, condivisa con il Governo – riporta testualmente l’articolo online. La presenza sul territorio del capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, rappresenta un segnale concreto dell’attenzione del livello nazionale verso una situazione che coinvolge più territori”.Il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha evidenziato la piena collaborazione istituzionale e il lavoro congiunto in atto, anche con le Prefetture, sottolineando l’importanza delle verifiche tecniche in corso per orientare gli interventi successivi mentre il sindaco di Silvi Andrea Scordella ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le strutture operative e alle istituzioni coinvolte per la rapidità dell’intervento e la vicinanza dimostrata alla comunità locale in un momento particolarmente delicato – recita il testo pubblicato online. Le attività di controllo e presidio del territorio proseguiranno nelle prossime ore, con il coinvolgimento continuo dei tecnici e delle strutture operative – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 21, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it