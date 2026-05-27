Regione Abruzzo, la nota: Emergenza maltempo: Marsilio e D’Annuntiis, disponibili 15 milioni per i primi interventi

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Si è svolta questa mattina a L’Aquila una riunione operativa per affrontare l’emergenza maltempo legata agli eventi di febbraio e marzo, alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, il direttore generale della Regione, Vincenzo Rivera, il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile, Maurizio Scelli, e il capo di gabinetto, Stefano Cianciotta – si apprende dal portale web ufficiale. L’incontro si è rivelato utile per definire le strategie successive alla nomina del presidente Marsilio a commissario per l’emergenza, con l’obiettivo di individuare con chiarezza i soggetti attuatori e accelerare l’avvio delle attività necessarie per fronteggiare la situazione – si apprende dalla nota stampa. Per la prima fase degli interventi urgenti sono al momento disponibili 15 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Le risorse serviranno anche a garantire il pagamento dei contributi di autonoma sistemazione alle famiglie evacuate durante i giorni del maltempo, oltre al rimborso delle spese sostenute da privati e aziende per i danni subiti.L’Agenzia regionale di Protezione civile è stata individuata come soggetto responsabile del coordinamento delle attività, che faranno capo a Maurizio Scelli – precisa la nota online. In questo quadro, la Protezione civile e gli uffici per la ricostruzione saranno chiamati a mettere in campo competenze già consolidate e sperimentate in precedenti situazioni emergenziali.“Come è accaduto in passato, possiamo contare su strutture e professionalità che hanno già dimostrato la loro capacità di affrontare emergenze complesse”, ha sottolineato il presidente Marsilio – recita il testo pubblicato online. “Procederemo con tutti gli interventi necessari previsti dal primo piano operativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sul versante attuativo stiamo valutando di avvalerci di Sogesid, società che fa capo al Mit e al Mase, come supporto amministrativo per i diversi enti, soprattutto quei comuni medio-piccoli che non hanno strutture tecniche adeguate, chiamati a realizzare gli interventi”, ha concluso Marsilio – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it