Regione Abruzzo, la nota: Emergenza maltempo: Marsilio e D’Annuntiis, disponibili 15 mln per i primi interventi urgenti

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Si è svolta questa mattina a L’Aquila una riunione operativa per affrontare l’emergenza maltempo legata agli eventi di febbraio e marzo, alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, il direttore generale della Regione, Vincenzo Rivera, il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile, Maurizio Scelli, e il capo di gabinetto, Stefano Cianciotta – viene evidenziato sul sito web. L’incontro si è rivelato utile per definire le strategie successive alla nomina del presidente Marsilio a commissario per l’emergenza, con l’obiettivo di individuare con chiarezza i soggetti attuatori e accelerare l’avvio delle attività necessarie per fronteggiare la situazione – si apprende dalla nota stampa. Per la prima fase degli interventi urgenti sono al momento disponibili 15 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Le risorse serviranno anche a garantire il pagamento dei contributi di autonoma sistemazione alle famiglie evacuate durante i giorni del maltempo, oltre al rimborso delle spese sostenute da privati e aziende per i danni subiti.L’Agenzia regionale di Protezione civile è stata individuata come soggetto responsabile del coordinamento delle attività, che faranno capo a Maurizio Scelli – precisa la nota online. In questo quadro, la Protezione civile e gli uffici per la ricostruzione saranno chiamati a mettere in campo competenze già consolidate e sperimentate in precedenti situazioni emergenziali.“Come è accaduto in passato, possiamo contare su strutture e professionalità che hanno già dimostrato la loro capacità di affrontare emergenze complesse”, ha sottolineato il presidente Marsilio – “Procederemo con tutti gli interventi necessari previsti dal primo piano operativo – recita il testo pubblicato online. Sul versante attuativo stiamo valutando di avvalerci di Sogesid, società che fa capo al Mit e al Mase, come supporto amministrativo per i diversi enti, soprattutto quei comuni medio-piccoli che non hannostrutture tecniche adeguate, chiamati a realizzare gli interventi”, ha concluso Marsilio –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it