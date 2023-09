Regione Abruzzo, la nota: Energia: Campitelli, meno burocrazia per impianti eolici e fotovoltaici

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Pescara, 25 set. – “Finalmente il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato un importantissimo decreto per facilitare ed eliminare una parte di inutile burocrazia per istallare gli impianti per la produzione di energia rinnovabile nei siti industriali, aree bonificate, cave e miniere esaurite, siti e impianti del gruppo Ferrovie, o terreni situati in aree aeroportuali e autostradali – L’assessorato all’energia, che ho l’onore di guidare, ha già presentato numerosi progetti che fanno dell’Abruzzo una regione virtuosa e performante in credito, rispetto ad altre regioni, negli obiettivi di produzione entro il 2030 di rinnovabili”. Lo ha dichiarato l’assessore all’energia, Nicola Campitelli.

“Siamo in una situazione positiva, ben al di sopra delle soglie previste dal burden sharing. Diamo massima priorità alle autorizzazioni e agevoliamo la produzione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi – precisa il comunicato. D’altronde, ha concluso Campitelli, l’obiettivo finale è quello di coprire il fabbisogno energetico con l’energia verde e l’obiettivo si raggiunge anche riducendo i consumi di energia da fonte fossile”. US/230925

