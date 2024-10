Regione Abruzzo, la nota: Energie rinnovabili: Regione predispone documento tecnico su individuazione aree idonee per installazione impianti

Regione Abruzzo, ultime dal sito:A breve approvazione in Giunta del ddl e poi il passaggio in Consiglio regionalePescara, 31 ott. Il gruppo di lavoro “Aree idonee”, coordinato dal direttore generale della Regione, Antonio Sorgi, al termine di una riunione alla quale hanno preso parte anche il presidente dell’Unione Province Abruzzesi (UPA), Angelo Caruso, il direttore di Anci Abruzzo, Massimo Luciani, e quello dell’ARAP, Antonio Morgante, oltre a dirigenti regionali tra cui il direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente, Pierpaolo Pescara, ed il dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Dario Ciamponi, ha elaborato il documento tecnico nel quale vengono definite le aree su cui sarà possibile installare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.Tale strumento ora verrà calato in un apposito disegno di legge che dovrà essere condiviso dalla Giunta regionale prima di essere portato all’attenzione del Consiglio regionale – L’accelerazione è stata imposta dalla tempistica prevista dal Decreto Aree Idonee per le rinnovabili del giugno scorso, relativo proprio alla “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”. L’obiettivo è, in sostanza, quello di arrivare all’emanazione di una legge regionale che indichi, nel dettaglio, quali siano le superfici non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili – precisa la nota online. In sostanza, le aree non idonee sono le aree agricole irrigue servite da Consorzi di Bonifica oltre a vigneti, uliveti, frutteti, boschi e tartufaie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Invece, le zone idonee restano quelle previste dal Decreto Agricoltura – /241031

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it