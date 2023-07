Regione Abruzzo, la nota: Enti locali: Marsilio a Castel Frentano e Sant’Eusanio del Sangro

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Enti locali: Marsilio a Castel Frentano e Sant’Eusanio del Sangro

Castel Frentano, 14 lug. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, nel pomeriggio di oggi, accompagnato dall’assessore al Territorio, Nicola Campitelli, ha compiuto visite istituzionali nei Comuni di Castel Frentano e di S.Eusanio del Sangro –

“Uno dei problemi maggiori della nostra democrazia – ha detto Marsilio – è il rapporto tra i cittadini e le istituzioni tra i quali, purtroppo, la distanza è sempre maggiore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo spiega anche il fatto che metà popolazione non va neanche più a votare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ecco perché – ha proseguito Marsilio – è importante confrontarsi andando ad ascoltare da vicino le questioni vive”. Il sindaco di Castel Frentano, Gabriele D’Angelo,dal canto suo, ha ricordato come, in questi anni, al territorio comunale sia stato destinato più di un milione di euro di risorse per diversi interventi anche se non mancano le criticità.

Marsilio è consapevole del fatto che la viabilità del chietino è quella messa peggio – riporta testualmente l’articolo online. “Non sarebbe compito della Regione occuparsene -ha spiegato – ma non ci tiriamo indietro se ci sono problemi da risolvere e l’interlocuzione con l’Anas è sempre costante – In più, stiamo dedicando grande attenzione al trasporto pubblico locale – ha ricordato il Presidente – così come al potenziamento del trasporto ferroviario anche grazie all’impegno della società regionale di trasporto TUA che ha investito 55 milioni di euro per l’acquisto di nuovi treni.

Un altro settore chiave – ha proseguito – è il sociale e, a tal proposito, possiamo ben dire che il nostro piano sociale ha una valenza economico-finanziaria di tre volte superiore a quella delle precedenti legislature – Questo ci sta consentendo di raggiungere strati della popolazione che in precedenza non venivano intercettati – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, – ha aggiunto Marsilio- è stato da poco concluso un importante accordo di programma con il ministero dell’Ambiente, relativo a progetti fermi da molti anni, che mette a disposizione dell’Abruzzo 15 milioni di euro sulla mobilità sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La filosofia di fondo, infatti, -ha concluso il Presidente- è quella di collegare la pista ciclabile che attraversa la costa dei trabocchi all’interno attraverso dei “pettini” ciclopedonali che finiranno per aumentare, in maniera considerevole, le grandi potenzialità legate allo sviluppo del cicloturismo”.

Il presidente Marsilio si è poi recato a Sant’Eusanio del Sangro dove, in Municipio, è stato accolto dal sindaco Raffaele Verratti e da diversi consiglieri comunali con i quali si è confrontato su svariati temi tra cui la viabilità stradale, lo sviluppo turistico e i progetti di restyling urbano – riporta testualmente l’articolo online. /230714

